Simav’da yıldırım düşmesi sonucu 23 küçükbaş hayvan telef oldu

Savcılar Mahallesi’nde yıldırım düşmesi sonucu İbrahim Ozan’a ait 23 küçükbaş hayvan telef oldu. Olayın ardından şok geçiren sürü sahibi İbrahim Oran’ın (37) Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akdağ Belediye Başkanı Yakup Oran, “Beldemizin Savcılar Mahallesi sulu geçit mevkisinde, İbrahim Ozan’a ait koyun sürüsünün üzerine yıldırım düştü 23 koyun telef oldu. Beldemiz sakinlerinden 2 çocuk sahibi İbrahim Oran’ı olayın ardından hastaneye kaldırdık, çok şükür hayati tehlikesi bulunmuyor” dedi.

Başkan Oran, sürüsü telef olan İbrahim Ozan için bir yardım kampanyası başlatacaklarını ifade etti.

Mehmet Emin İncekulak

