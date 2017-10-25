Simge Alay cinayetinde yargılamaya devam edildi

Davaya konu olan olay, 25 Nisan 2016 günü, Payamlı Mahallesi 5001 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk evliliğinden iki çocuk dünyaya getiren Simge Alay (23), şiddet nedeniyle eşinden boşandı. Çocuklarının velayeti babalarına verilirken, Simge Alay ailesinin karşı çıkmasına rağmen Kadir Alay (47) ile evlendi. Simge Alay’ın hayatı, ikinci evliliğinin ilk günlerinden itibaren iddiaya göre gördüğü şiddet nedeniyle kabusa döndü. Bu süreçte karnından bıçaklanan Simge Alay, korktuğu için şikayetçi olamadığını ileri sürdü. Şiddetin artmasıyla birlikte dayanamayan Simge Alay, eşi Kadir Alay'a boşanma davası açarak şikayetçi oldu. Kadir Alay’a mahkeme uzaklaştırma cezası verirken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen Kadir Alay tutuklandı. Kadir Alay, kısa süre önce hapis yattığı cezaevinden izinli çıktı. Bundan habersiz olan Simge Alay ve Hakan Ç. adlı kişi, Kadir Alay’ın pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Simge Alay olay yerinde hayatını kaybederken, Hakan Ç. yaralandı. Olaydan sonra kaçan Kadir Alay, jandarmanın takibi sonucu olaydan yaklaşık 4 ay sonra Muğla'da tatil yaparken 22 Ağustos’ta yakalandı. Hazırlanan iddianamede Kadir Alay hakkında “tasarlayarak eşini kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından biri ağırlaştırılmış iki kez ömür boyu hapis cezası istendi. Sanığa yardım ettikleri iddiasıyla da tutuksuz sanıklar Münir B., Faruk Ş., Üzeyir K., Aykan K. ve Miyase D. hakkında da “suçluyu kayırma” suçundan 5’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Tanık dinlendi

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün 6. celsesi görülen duruşmaya tutuklu sanık Kadir Alay, sanık avukatı, Simge Alay'ın anne ve babasının avukatı Seda Ayaz Aksoy, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı Emine Şentüfekçi katıldı. Tanık olarak dinlenen sanık Kadir Alay'ın yakın arkadaşı Çağlar B., sanık Kadir Alay cezaevindeyken maktul Simge'nin kendisine gelerek taşınma konusunda yardım istediğini belirterek, “'Kadir yakında cezaevinden çıkacak neden taşınıyorsun diye sordum Simge'ye. O da bana Kadir'den ayrılacağını söyledi. Eşyalarını annesinin evine taşıyacağını söyledi ancak sonradan duyduğuma göre Hakan ile ev tutmuşlar oraya götürmüş. Hakan ile Simge'yi el ele gezerken gördüm. Cinayet olayına ilişkin görgüye dayalı bilgim yok” dedi.

Savcı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, gelmeyen tanık Bahattin D.'nin zorla getirilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Atakan Şen

