3 günde 3 kilo verdiren simit diyeti

1. GÜN

Sabah Uyanınca

1 bardak içine nane ve limon kattığınız su

Yarım simit, 2 yumurta ile sebzeli omlet



Öğle Yemeği

Bir tabak sebze yemeği



Ara Öğün

Yarım simit, 1 bardak light ayran



Akşam Yemeği

200 gram derisiz tavuk göğsü



Ara Öğün

Rezene çayı (içine tarçın ve karanfil katılabilir)



2. GÜN

Sabah Uyanınca

1 bardak içine nane ve limon kattığınız su

2 tane üçgen peynir, yarım simit, domates ve salatalıkla yapılmış salata



Öğle Yemeği

Bir tabak ıspanak yemeği



Ara Öğün

Yarım simit, 1 bardak light ayran



Akşam Yemeği

200 gram ızgara balık, bir kase salata



Ara Öğün

Tarçınlı karanfilli ıhlamur çayı



3. GÜN

Sabah Uyanınca

2 kuru eriği bir bardak suya akşamdan koyarak bekletin. Önce eriğin kendisini yiyin, ardından suyunu için.



Sabah Kahvaltısı

Yarım simit

1 kibrit kutusu peynir

Maydanoz, domates, salatalıktan oluşan salata



Öğle Yemeği

Doyana kadar salata



Ara Öğün

Yarım simit, 1 bardak light ayran



Akşam Yemeği

150 gram ızgara et, ızgara biber, patlıcan, kabak



Ara Öğün

Limon dilimli rezene çayı



Haftada 6 Kilo verdiren simit diyeti

Simit Diyeti 1. Gün

Sabah: ½ simit, şekersiz bir adet çay veya kahve

Öğle: 1 adet simit, 1 kase salata

Akşam: ½ parça tavuk göğsü, 1 kase salata



Simit Diyeti 2. Gün

Sabah: ½ simit, şekersiz bir adet çay veya kahve

Öğle: 1 adet simit, 1 kase salata

Akşam: ½ parça tavuk göğsü ile yapılmış bol yeşillikli salata



Simit Diyeti 3. Gün

Sabah: ½ simit, şekersiz bir adet çay veya kahve

Öğle: 1 adet simit, 1 kase salata

Akşam: 10 adet mini boy köfte (ekmeksiz yapılacak, yağsız kıymadan, baharat olabilir.)



Simit Diyeti 4. Gün

Sabah: ½ simit, şekersiz bir adet çay veya kahve

Öğle: 1 adet simit, 1 kase salata

Akşam: 10 adet mini boy köfte (ekmeksiz yapılacak, yağsız kıymadan, baharat olabilir.)



Simit Diyeti 5. Gün

Sabah: ½ simit, şekersiz bir adet çay veya kahve

Öğle: 1 adet simit, 1 bardak ayran

Akşam: 2 adet yağsız kuzu pirzola, 1 kase salata (yağsız)



Simit Diyeti 6. Gün

Sabah: ½ simit, şekersiz bir adet çay veya kahve

Öğle: 1 tabak makarna (domatesli ), 1 kase salata

Akşam: 2 adet yağsız kuzu pirzola, 1 kase salata (yağsız)



Simit Diyeti 7. Gün

Sabah: ½ simit, şekersiz bir adet çay veya kahve

Öğle: Tavuklu domatesli makarna (1 tabak olacak, içine 1 tatlı kaşığı yağ konacak.)

Akşam: 3 küçük dilim bonfile veya balık ızgara veya teflonda 1 kase salata



2 Haftada 7 kilo verdiren simit diyeti

Kahvaltı 2 hafta boyunca aşağıdaki şekilde aynı

1 dilim kepek ekmeği

1 dilim beyaz peynir

5 zeytin

Doyana kadar domates ve salatalık

şekersiz çay

3-4 ceviz veya fındık

Ara öğünlerde doyana kadar incir ve muz hariç meyve tüketilebilir.



Pazartesi

Öğle Yemeği

1 simit, 1 bardak ayran



Akşam Yemeği

Tavuk göğsü ve salata

Salı

Öğlen Yemeği

1 simit, 1 ayran



Akşam Yemeği

3 yemek kaşığı kıymalı ıspanak veya yoğurtlu semizotu

Çarşamba

Öğlen Yemeği

1 simit, 1 ayran



Akşam Yemeği

Kıymalı taze fasülye

Salata

Perşembe

Öğle Yemeği

Kavun incir, muz hariç yarım kilo meyve



Akşam yemeği

Kepekli makarna

Cuma

Öğlen Yemeği

1 simit

1 bardak ayran



Akşam Yemeği

1 kase salata

Sebzeli but yemeği



Cumartesi

Öğlen Yemeği

1 simit

1 bardak ayran



Akşam Yemeği

Izgarada balık salata



Pazar

Öğle Yemeği

Kavun, incir, muz hariç yarım kilo meyve

Akşam Yemeği

Kepekli makarna

2 hafta boyunca şunlara da dikkat edilecek:

Günde 2-3 bardak şekersiz form çayı içilecek

Soda ve şekersiz olan içecekler serbest

Not: Bu diyetleri veya herhangi bir diyeti doktorunuza danışmadan uygulamayın.

Kaynak: www.mavikadin.com/