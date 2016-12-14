3 günde 3 kilo verdiren simit diyeti
1. GÜN
Sabah Uyanınca
1 bardak içine nane ve limon kattığınız su
Yarım simit, 2 yumurta ile sebzeli omlet
Öğle Yemeği
Bir tabak sebze yemeği
Ara Öğün
Yarım simit, 1 bardak light ayran
Akşam Yemeği
200 gram derisiz tavuk göğsü
Ara Öğün
Rezene çayı (içine tarçın ve karanfil katılabilir)
2. GÜN
Sabah Uyanınca
1 bardak içine nane ve limon kattığınız su
2 tane üçgen peynir, yarım simit, domates ve salatalıkla yapılmış salata
Öğle Yemeği
Bir tabak ıspanak yemeği
Ara Öğün
Yarım simit, 1 bardak light ayran
Akşam Yemeği
200 gram ızgara balık, bir kase salata
Ara Öğün
Tarçınlı karanfilli ıhlamur çayı
3. GÜN
Sabah Uyanınca
2 kuru eriği bir bardak suya akşamdan koyarak bekletin. Önce eriğin kendisini yiyin, ardından suyunu için.
Sabah Kahvaltısı
Yarım simit
1 kibrit kutusu peynir
Maydanoz, domates, salatalıktan oluşan salata
Öğle Yemeği
Doyana kadar salata
Ara Öğün
Yarım simit, 1 bardak light ayran
Akşam Yemeği
150 gram ızgara et, ızgara biber, patlıcan, kabak
Ara Öğün
Limon dilimli rezene çayı
Haftada 6 Kilo verdiren simit diyeti
Simit Diyeti 1. Gün
Sabah: ½ simit, şekersiz bir adet çay veya kahve
Öğle: 1 adet simit, 1 kase salata
Akşam: ½ parça tavuk göğsü, 1 kase salata
Simit Diyeti 2. Gün
Sabah: ½ simit, şekersiz bir adet çay veya kahve
Öğle: 1 adet simit, 1 kase salata
Akşam: ½ parça tavuk göğsü ile yapılmış bol yeşillikli salata
Simit Diyeti 3. Gün
Sabah: ½ simit, şekersiz bir adet çay veya kahve
Öğle: 1 adet simit, 1 kase salata
Akşam: 10 adet mini boy köfte (ekmeksiz yapılacak, yağsız kıymadan, baharat olabilir.)
Simit Diyeti 4. Gün
Sabah: ½ simit, şekersiz bir adet çay veya kahve
Öğle: 1 adet simit, 1 kase salata
Akşam: 10 adet mini boy köfte (ekmeksiz yapılacak, yağsız kıymadan, baharat olabilir.)
Simit Diyeti 5. Gün
Sabah: ½ simit, şekersiz bir adet çay veya kahve
Öğle: 1 adet simit, 1 bardak ayran
Akşam: 2 adet yağsız kuzu pirzola, 1 kase salata (yağsız)
Simit Diyeti 6. Gün
Sabah: ½ simit, şekersiz bir adet çay veya kahve
Öğle: 1 tabak makarna (domatesli ), 1 kase salata
Akşam: 2 adet yağsız kuzu pirzola, 1 kase salata (yağsız)
Simit Diyeti 7. Gün
Sabah: ½ simit, şekersiz bir adet çay veya kahve
Öğle: Tavuklu domatesli makarna (1 tabak olacak, içine 1 tatlı kaşığı yağ konacak.)
Akşam: 3 küçük dilim bonfile veya balık ızgara veya teflonda 1 kase salata
2 Haftada 7 kilo verdiren simit diyeti
Kahvaltı 2 hafta boyunca aşağıdaki şekilde aynı
1 dilim kepek ekmeği
1 dilim beyaz peynir
5 zeytin
Doyana kadar domates ve salatalık
şekersiz çay
3-4 ceviz veya fındık
Ara öğünlerde doyana kadar incir ve muz hariç meyve tüketilebilir.
Pazartesi
Öğle Yemeği
1 simit, 1 bardak ayran
Akşam Yemeği
Tavuk göğsü ve salata
Salı
Öğlen Yemeği
1 simit, 1 ayran
Akşam Yemeği
3 yemek kaşığı kıymalı ıspanak veya yoğurtlu semizotu
Çarşamba
Öğlen Yemeği
1 simit, 1 ayran
Akşam Yemeği
Kıymalı taze fasülye
Salata
Perşembe
Öğle Yemeği
Kavun incir, muz hariç yarım kilo meyve
Akşam yemeği
Kepekli makarna
Cuma
Öğlen Yemeği
1 simit
1 bardak ayran
Akşam Yemeği
1 kase salata
Sebzeli but yemeği
Cumartesi
Öğlen Yemeği
1 simit
1 bardak ayran
Akşam Yemeği
Izgarada balık salata
Pazar
Öğle Yemeği
Kavun, incir, muz hariç yarım kilo meyve
Akşam Yemeği
Kepekli makarna
2 hafta boyunca şunlara da dikkat edilecek:
Günde 2-3 bardak şekersiz form çayı içilecek
Soda ve şekersiz olan içecekler serbest
Not: Bu diyetleri veya herhangi bir diyeti doktorunuza danışmadan uygulamayın.