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Simit diyeti ile 3 günde 3 kilo ve 7 günde 6 kilo verdiren liste

Simit, lezzetli ve besleyici olması dolayısıyla en çok sevilen ve en popüler yiyeceklerdendir. Siz de simit yemeyi seviyorsanız ve kilo probleminiz varsa, size bildireceğimiz, simitle yapılan 3 diyet listesinden dilediğinizi uygulayabilirsiniz. Simit diyeti ile 3 günde 3 kilo, haftada 6 kilo veya 2 haftada 7 kilo zayıflayabilirsiniz.

Simit diyeti ile 3 günde 3 kilo ve 7 günde 6 kilo verdiren liste

14 Aralık 2016 12:01

3 günde 3 kilo verdiren simit diyeti

1. GÜN

Sabah Uyanınca

1 bardak içine nane ve limon kattığınız su

Yarım simit, 2 yumurta ile sebzeli omlet


Öğle Yemeği

Bir tabak sebze yemeği


Ara Öğün

Yarım simit, 1 bardak light ayran


Akşam Yemeği

200 gram derisiz tavuk göğsü


Ara Öğün

Rezene çayı (içine tarçın ve karanfil katılabilir)


2. GÜN

Sabah Uyanınca

1 bardak içine nane ve limon kattığınız su

2 tane üçgen peynir, yarım simit, domates ve salatalıkla yapılmış salata


Öğle Yemeği

Bir tabak ıspanak yemeği


Ara Öğün

Yarım simit, 1 bardak light ayran


Akşam Yemeği

200 gram ızgara balık, bir kase salata


Ara Öğün

Tarçınlı karanfilli ıhlamur çayı


3. GÜN

Sabah Uyanınca

2 kuru eriği bir bardak suya akşamdan koyarak bekletin. Önce eriğin kendisini yiyin, ardından suyunu için.


Sabah Kahvaltısı

Yarım simit

1 kibrit kutusu peynir

Maydanoz, domates, salatalıktan oluşan salata


Öğle Yemeği

Doyana kadar salata


Ara Öğün

Yarım simit, 1 bardak light ayran


Akşam Yemeği

150 gram ızgara et, ızgara biber, patlıcan, kabak


Ara Öğün

Limon dilimli rezene çayı


Haftada 6 Kilo verdiren simit diyeti

Simit Diyeti 1. Gün

Sabah: ½ simit, şekersiz bir adet çay veya kahve

Öğle: 1 adet simit, 1 kase salata

Akşam: ½ parça tavuk göğsü, 1 kase salata


Simit Diyeti 2. Gün

Sabah: ½ simit, şekersiz bir adet çay veya kahve

Öğle: 1 adet simit, 1 kase salata

Akşam: ½ parça tavuk göğsü ile yapılmış bol yeşillikli salata


Simit Diyeti 3. Gün

Sabah: ½ simit, şekersiz bir adet çay veya kahve

Öğle: 1 adet simit, 1 kase salata

Akşam: 10 adet mini boy köfte (ekmeksiz yapılacak, yağsız kıymadan, baharat olabilir.)


Simit Diyeti 4. Gün

Sabah: ½ simit, şekersiz bir adet çay veya kahve

Öğle: 1 adet simit, 1 kase salata

Akşam: 10 adet mini boy köfte (ekmeksiz yapılacak, yağsız kıymadan, baharat olabilir.)


Simit Diyeti 5. Gün

Sabah: ½ simit, şekersiz bir adet çay veya kahve

Öğle: 1 adet simit, 1 bardak ayran

Akşam: 2 adet yağsız kuzu pirzola, 1 kase salata (yağsız)


Simit Diyeti 6. Gün

Sabah: ½ simit, şekersiz bir adet çay veya kahve

Öğle: 1 tabak makarna (domatesli ), 1 kase salata

Akşam: 2 adet yağsız kuzu pirzola, 1 kase salata (yağsız)


Simit Diyeti 7. Gün

Sabah: ½ simit, şekersiz bir adet çay veya kahve

Öğle: Tavuklu domatesli makarna (1 tabak olacak, içine 1 tatlı kaşığı yağ konacak.)

Akşam: 3 küçük dilim bonfile veya balık ızgara veya teflonda 1 kase salata


2 Haftada 7 kilo verdiren simit diyeti

Kahvaltı 2 hafta boyunca aşağıdaki şekilde aynı

1 dilim kepek ekmeği

1 dilim beyaz peynir

5 zeytin

Doyana kadar domates ve salatalık

şekersiz çay

3-4 ceviz veya fındık

Ara öğünlerde doyana kadar incir ve muz hariç meyve tüketilebilir.


Pazartesi

Öğle Yemeği

1 simit, 1 bardak ayran


Akşam Yemeği

Tavuk göğsü ve salata

 

Salı

Öğlen Yemeği

1 simit, 1 ayran


Akşam Yemeği

3 yemek kaşığı kıymalı ıspanak veya yoğurtlu semizotu

 

Çarşamba

Öğlen Yemeği

1 simit, 1 ayran


Akşam Yemeği

Kıymalı taze fasülye

Salata

 

Perşembe

Öğle Yemeği

Kavun incir, muz hariç yarım kilo meyve


Akşam yemeği

Kepekli makarna

 

Cuma

Öğlen Yemeği

1 simit

1 bardak ayran


Akşam Yemeği

1 kase salata

Sebzeli but yemeği


Cumartesi

Öğlen Yemeği

1 simit

1 bardak ayran


Akşam Yemeği

Izgarada balık salata


Pazar

Öğle Yemeği

Kavun, incir, muz hariç yarım kilo meyve

Akşam Yemeği

Kepekli makarna

2 hafta boyunca şunlara da dikkat edilecek:

Günde 2-3 bardak şekersiz form çayı içilecek

Soda ve şekersiz olan içecekler serbest

Not: Bu diyetleri veya herhangi bir diyeti doktorunuza danışmadan uygulamayın. 

Kaynak: www.mavikadin.com/

Etiketler: diyet, kilo problemi, lezzet, simit, simit diyeti


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