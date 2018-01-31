Simitçiden anlamlı davranış

Terakki Mahallesi’nde yaklaşık 10 yıldır seyyar tezgâhta simitçilik yatarak geçimini sağlayan evli ve iki çocuk babası İbrahim Bilge, bir günlük hasılatını Afrin’e bağışladı. Tezgahın camına “Bugünkü kazancımız Afrin’de görev yapan Mehmetçiklerimize gönderilecektir” yazısı asan Bilge, kısa sürede vatandaşların ilgisiyle karşılaştığını aktardı.

Van Depremi’nde de simit gelirini bağışlamış

2011 yılında meydana gelen Van Depremi’nde yaraların sarılmasına destek olmak için de bir günlük simit gelirini bağışladığını hatırlatan İbrahim Bilge, “10 senedir Zonguldak’ta simit satmaktayım. Devletimizin girmiş olduğu Afrin harekatında askerlerimizi yürekten destekliyoruz. Onların hayırlısıyla tezkere almalarını, burunlarının dahi kanamamasını istiyoruz. Böyle bir günde vatanımıza bir günlüğüne bağışta bulunmak istedik. Birliğe, beraberliğe, bütünlüğe ihtiyacımız olan bugünde vatanımıza böyle bir şey yapmayı düşündüm. Hatta vatandaşlar bizden simit alırken kimisi para üstü bırakarak destek oluyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Karınca kararınca elimizden geldiğince bir desteğimiz oluyor. Tezgah üzeri çalışan birisiyim. Van Depremi’nde de böyle bir günde bağışta bulunmuştum. Rabbim hayırlısını eylesin. Bütünleşmeye, birliğe bu vatanın ihtiyacı var. Biz öyle bir milletiz. Türk Milleti böyle bir millet. Büyüklerimizden Allah razı olsun. Devletimizden Allah razı olsun. Devletimize sahip çıkalım” diye konuştu.

Öte yandan simit satın alan bazı vatandaşlar ise para üstü almayarak Bilge’nin kampanyasına destek oldular.

Onur Altındağ

