Simitleri satamayınca çatıya çıktı

Edinilen bilgiye göre Kozlu ilçesinde simitçilik yaptığı öğrenilen Doğan U., 5 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Simitlerini satamadığı iddiasıyla ev kirasını ödeyemediği öğrenilen Doğan U., bir anlık bunalıma girerek çatıya çıktı. Çatıda bulunan Doğan U.'yu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çatıya çıkan Doğan U.'yu ikna etmeye çalıştı. Ev kirasını ödeyemediği iddiasıyla bunalıma girdiği ve bu sebeple çatıya çıktığı öğrenilen Doğan U., kısa süre sonra ekipler tarafından ikna edildi. Çatıya itfaiye merdiveni uzatıldı ve Doğan U., bulunduğu yerden indirildi.

Doğan U., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sertaç Özdemir