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Şimon Peres hayatını kaybetti

İsrail'in eski başbakanı ve cumhurbaşkanı Şimon Peres, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Şimon Peres hayatını kaybetti

28 Eylül 2016 07:51

İsrail'in eski başbakanı ve cumhurbaşkanı Şimon Peres, geçirdiği felç nedeniyle iki hafta önce hastaneye kaldırılmıştı. 93 yaşındaki Peres, sabahın erken saatlerinde Tel Aviv yakınında bulunan bir hastanede hayatını kaybetti. 13 Eylül’den beri yoğun bakımda bulunan Peres’in dün akşam saatlerinde durumunun kötüleştiği bildirildi. Peres’in oğlu Chemi, “Ülkenin kurulduğu ilk günden hayatının son gününe kadar İsrail için yorulmadan çalıştı” dedi. Damadı Rafi Walden ise, “Bizi acı içinde bıraktı” dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu derin üzüntülerini dile getirdi. Peres için, “Sevgili dostum” ifadesini kullanan ABD Başkanı Barack Obama ise, “İnsan onuru ve ilerleyişi vizyonunu rehber edinen Peres, iyi niyetli insanların birlikte ilerleyebileceğini biliyordu” dedi.

Şimon Peres kimdir?
İsrail’in 9’uncu Cumhurbaşkanı olan Şimon Peres, 1923 yılında Vişneva’da dünyaya geldi. 66 yıllık siyasi hayatı boyunca 12 kabinede görev alan ve iki defa başbakanlık yapan Peres, İsrail devletinin yasama organı olan Knesset’e seçildiği 1959’dan 2007 yılında Cumhurbaşkanı olarak seçilene kadar görev yaptı. Peres, 1994 yılında Yaser Arafat ve İzak Rabin ile birlikte barış anlaşması girişimine verdiği katkılardan dolayı Nobel Barış Ödülünü kazandı. 2007 yılında cumhurbaşkanı seçilen Peres, başbakanlık yaptıktan sonra cumhurbaşkanı olarak seçilen ilk politikacı oldu.

Etiketler: Binyamin Netanyahu, Şimon Peres, Şimon Peres kimdir


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