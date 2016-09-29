Peres’in İsrail bayrağına sarılı cenazesi yarın yapılacak cenaze töreni öncesinde Knesset’e getirildi. Parlamentoda gerçekleştirilen törene, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in yanı sıra çok sayıda İsrailli politikacı da katıldı. Törende önce Rivlin ardından da Netanyahu, cenazeye çelenk bıraktı. İsrailliler, gün boyunca Knesset’e getirilen Peres’in cenazesini ziyaret edebilecek.

İki kez başbakanlık da yapan Peres’in yarın yapılacak cenaze törenine, ABD Başkanı Barack Obama, Bill Clinton ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’nin yanı sıra çok sayıda ismin katılması bekleniyor.