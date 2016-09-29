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Şimon Peres için parlamentoda tören düzenleniyor

Dün ölen İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres için İsrail Parlamentosu binası önünde tören düzenleniyor.

Şimon Peres için parlamentoda tören düzenleniyor

29 Eylül 2016 10:26
Şimon Peres için parlamentoda tören düzenleniyor - Tıkla İzle

Peres’in İsrail bayrağına sarılı cenazesi yarın yapılacak cenaze töreni öncesinde Knesset’e getirildi. Parlamentoda gerçekleştirilen törene, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in yanı sıra çok sayıda İsrailli politikacı da katıldı. Törende önce Rivlin ardından da Netanyahu, cenazeye çelenk bıraktı. İsrailliler, gün boyunca Knesset’e getirilen Peres’in cenazesini ziyaret edebilecek.

İki kez başbakanlık da yapan Peres’in yarın yapılacak cenaze törenine, ABD Başkanı Barack Obama, Bill Clinton ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’nin yanı sıra çok sayıda ismin katılması bekleniyor. 

Etiketler: israil, parlamentoda tören, Şimon Peres


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