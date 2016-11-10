Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Merkezi'nde Türkiye ekonomisi ve gündemine dair açıklamalarda bulundu. Şimşek açıklamalarında bölgesel sorunların Türkiye'ye yeni fırsatlar açacağını belirterek “Çevremizde olan bir süredir bizi aşağıya çeken bölgesel faktörler eninde sonunda Türkiye'ye yeni fırsatlar açacak şekilde bitecek” dedi. Türkiye'nin geçici kriz sürecinden güçlenerek çıkacağını söyleyen Şimşek, “Büyüme varsayalım ki bu sene, biz 4,5 olarak öngörmüştük. Sadece turizmde turizmdeki bu şok yaşanmasaydı yüzde 3 yerine yüzde 4'ün üzerinde büyüyecektik. Normalde tarım ortalama milli gelirin yükselmesine yüzde 0,3 katkı veriyordu. Geçen sene yüksek katkı vermiş yüzde 0,6. Fakat bu sene sıfıra yakın bir katkı veriyor. Dolayısıyla tarım da bu sene aşağıya çekmiş. Böylece büyümede bu sene geçici olarak bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Eğer turizm toparlanır, tarımda da iyileşme olacağını varsayarsak aslında Türkiye bu geçici süreçten güçlenerek çıkacaktır. Demografik yapı, kurumların kalitesi, verimlilik uzun vadede refahın bileşenleridir. Türkiye demografik açıdan şanslı bir ülkedir. Türkiye'de çalışma çağındaki nüfusun hızı yüksek. Verimlilik çok kritik. Verimliliği yükselten faktörler yapısal reformlar, beşeri sermaye özellikler çok önemli, alt yapı yatırımları, AR-GE ve yenilikçi ekosistem. Dikkat ederseniz zaten verimlilikte de ciddi bir artış var” dedi.

Şimşek ve ASKON Başkanı Mustafa Koca ile üyeler Mustafa Kemal Atatürk'ün 78'inci vefat yıldönümünde saat 09.05'te saygı duruşu gerçekleştirerek şehitler için Fatiha okudular. Daha sonra açıklamalarına devam eden Şimşek, Kurumların kalitesi konusunda Avrupa Birliği sürecinin önemli bir süreç olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: “Bundan kastımız sadece üyelik değil. Avrupa bizim için bir referanstır. Demokrasimizi daha ileriye taşımak istiyoruz. Şuanda dünyada bu anlamda ileri standartlar orada. Biz hukuk devleti ilkesini güçlendirmek istiyoruz. Biz kurumlarımızın kalitesini iyileştirmek istiyoruz. Yine orası referans. Türkiye ile AB müzakerelerini bu çerçeveden ele almak lazım. Amaç Türkiye'nin birinci birinci sınıf demokrasine birinci sınıf hukuk devletine ve birinci sınıf kurumsal kapasiteye ulaşımını sağlamaktır. Bunu Avrupa olmadan sağlayamaz mıyız, tabiki ama bir referansın olması son derece önemli bir itici güç. Özetle Avrupa'ya bizim yaklaşımımız bir anlamda toptan, ekonomi, siyasi, kurumsal dönüşümü içeren bir süreç olarak bakıyoruz. Özellikle dünyanın içerisinden geçtiği bu süreci Türkiye'nin buradan güçlü bir şekilde çıkışını,bu dönemi bir fırsata dönüştürme çabaları şimdi Türkiye'nin avantajı ne? Türkiye'nin avantajı, milletimiz hükümetimize güveniyor ve güçlü bir destek veriyor. Türkiye'de siyasi istikrar var. İki, Türkiye'nin iyi bir yol haritası var. Bu da önemli. Şuanda birçok sorun var ama siz de biliyorsunuz. Çevremizde olan bir süredir bizi aşağıya çeken bölgesel faktörler eninde sonunda Türkiye'ye yeni fırsatlar açacak şekilde bitecek”.

Ali Canberk Özbuğutu