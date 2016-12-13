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Şimşek: 'Bütün terör örgütleri Türkiye'ye musallat oldular'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, tüm terör örgütlerinin koalisyona girmişcesine Türkiye'ye saldırdığına dikkat çekerek, "Terör bizim birliğimiz bozamayacak, bizi medeniyet yarışından kopartamayacak, terör bizi içimize kapatamayacak. Terör bu ülkenin şanlı yürüyüşüne engel olamayacak" dedi.

Şimşek: Bütün terör örgütleri Türkiyeye musallat oldular

13 Aralık 2016 14:18

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Beşiktaş'taki terör eyleminde şehit olan Selin Çelik'in cenaze törenine katıldı. Cenaze sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Şimşek, "Masum bir kardeşimizi, Selin kardeşimizi bugün ebediyete uğurladık. Terör maalesef bir ayrım yapmıyor. Terör bir insanlık suçu. Sıradan masum bir kardeşimiz terör eyleminde hayatını kaybetti. Milletimizin başı sağ olsun. Terörle mücadele tabii ki kararlı şekilde devam edecek. Türkiye bu sıkıntılı dönemleri mutlaka aşacaktır. Milletimizin bu noktadaki basireti, sabrı çok önemli" diye konuştu.

Bütün terör örgütlerinin koalisyona girmişcesine Türkiye'ye saldırdığını vurgulayan Şimşek, "Milletimiz birliğini beraberliğini koruduktan sonra başaramayacağımız bir şey yok. Esas terör başaramayacak. Terör bizim birliğimiz bozamayacak, bizi medeniyet yarışından kopartamayacak, terör bizi içimize kapatamayacak. Terör ülkenin şanlı yürüyüşüne engel olamayacak. Ben inanıyorum başaracağız bu işi. Masum vatandaşların hayatın kaybetmesi üzücü. Tek sevindirici şey şehitlik mertebesine ulaşmış olması. Tekrar mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: başbakan yardımcısı mehmet şimşek, beşiktaş, Türkiye


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