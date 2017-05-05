Şimşek: Cari açık yüzde 4’ün üzerine çıkabilir

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Forum İstanbul 2017’nin ikinci gününde bir konuşma gerçekleşirdi. Küresel ve Türkiye ekonomisi hakkında bilgi veren Şimşek, Türkiye’de bu yıl cari açığın petrol fiyatlarındaki artış ve büyüme hızından dolayı yüzde 4’ün üzerine çıkabileceğini söyledi.

Küresel ekonominin özü itibariyle toparlandığını aktaran Şimşek, “8 yıldır ilk kez IMF büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmedi bu önemli bir mesaj. Küresel PMI endeksine baktığımız zaman toparlanma göze çarpıyor” dedi.

Çin ve Hindistan çıkarıldığında Türkiye’nin 2000 yılında 100 birimlik milli gelirini şimdi 215 civarına ulaştırdığını kaydeden Şimşek, “Bu fena değil. Bu dönemde 100’den 180 civarına çıkmış. AB 100’den 126 civarına çıkmış. Dolayısıyla performans fena değil. Kim ne derse desin Türkiye güçlü bir performans ortaya koymuştur. O kadar da kendinizi hırpalamayın derim” diye konuştu. Şimşek, bu sene cari açığın biraz artabileceğini söyleyerek “Cari açık yüzde 4’ün biraz üzerine çıkabilir. Çünkü hem petrol fiyatlarında artış oldu hem de büyüme bu kadar hızla gidecekse takdir edersiniz ki kısmi olarak yansıma buna yapar. Küresel ekonomide Türkiye ne durumda diye bakarsanız; nüfusun yaklaşık yüzde 1.1’i bizde. Dünya milli gelirinin satın alma gücü paritesiyle yüzde 1,7’si bizde ama cari dolar kuruyla bakarsanız yüzde 1,1 bizde. İhracatın neredeyse yüzde 1‘i bizde ve küresel doğrudan yatırımların yüzde 1’ine yakını bizde. Özetle küresel ekonomi içerisinde yüzde 1 ile 1,7 arasında değişik göstergelere göre payımız var” ifadelerini kullandı.

“ENFLASYONDA TEK HANEYE İNMİŞTİK ŞİMDİ ÇİFT HANEDEYİZ BU KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL”

Enflasyondaki artışa da değinen Şimşek, “Enflasyonda tek haneye inmiştik şimdi çift hanedeyiz bu kabul edilebilir bir durum değil. Merkez Bankası başkanıyla aynı fikirdeyiz. Onlara teşekkür ediyorum ciddi bir sıkılaşmaya gittiler. Millet biraz aceleci biraz sabretmek lazım. Bunun gecikmeli etkisi ortaya çıkacak. Para politikası hemen ertesi gün çalışmaz. Biraz sabır lazım. Doğru politikayı kurgulamak lazım. Esas buradaki husus gıda fiyatları. Bugün gıda komitesini toplantıya çağırdım. Bizim ciddi tedbir almamız lazım” şeklinde konuştu.

“İSTİHDAMDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR AMA ESKİ HIZINDA DEĞİL”

Şimşek istihdamdaki artışın devam ettiğini ama eski hızında olmadığını söyledi. Şimşek, “7.3 milyon vatandaşımıza iş bulmuşuz. Asında küresel kriz sonrası dönemde bu büyük bir başarıdır. Fakat işsizlik oranı yüksek şuanda geçici olarak zirveyi bulduk diyebiliriz. İşsizlik oranları aşağı doğru inmeye başlayacak ama kalıcı bir şekilde inmesi için reform gerekiyor” dedi. Şimşek, bankacılık sektörünün sağlıklı yapısını koruduğunu aktararak “Gerek sermaye yeterlilik oranı gerekse varlık kalitesi yüksek. Özellikle bu kadar büyük ölçekte kur şokuna rağmen döviz cinsinden tahsili gecikmiş problemli kredilerinin oranlarının hala yüzde 1’ler civarında olması hakikaten risklerin çok iyi yönetildiğini gösteriyor. Bu arada ufak bir sorun var. Bizim sistem yeterince büyük değil, mevduatın yüzde 125’ini kredi olarak vermişiz, sistemin büyümesi gerekiyor ya tasarruflar artacak ya da dış kaynak gelecek. Sermaye piyasalarındaki derinleşme sadece bir temenni ile kanunla ve fiziki yapıyla olmaz enflasyonun kalıcı bir şekilde yüzde 5’lerin altına inmesi lazım bu da bizim sıçramamıza yol açar” diye konuştu.

Ali Canberk Özbuğutu