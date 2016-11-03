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Şimşek, Çinli mevkidaşı ile görüşecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Çinli mevkidaşı Çin Wang Yang ile Türkiye-ÇHC Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi 1’inci Toplantısı kapsamında görüşeceği açıklandı.


03 Kasım 2016 12:07

Hazine Müstaşarlığından yapılan açıklamada; Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Çin Wang Yang ile Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi 1’inci Toplantısı kapsamında görüşeceği açıklandı. Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Wang Yang, 3-5 Kasım 2016 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, ziyaret kapsamında, Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek ve ÇHC Başbakan Yardımcısı Sayın Wang Yang eşbaşkanlıklarında Türkiye-ÇHC Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi 1’inci Toplantısı gerçekleştirileceği, komite toplantısında, Türkiye ile ÇHC arasındaki siyasi konular, güvenlik ve terörle mücadele alanında işbirliği, ekonomik ve kültürel ilişkiler ele alınacağı belirtildi.

Konuk Başbakan Yardımcısı ayrıca Cumhurbaşkanı Recepo Tayyip Erdoğan Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edileceği de bildirildi. Bu çerçevede Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Çinli mevkidaşı Wang Yang ile ortak basın toplantısı düzenleyeceği ve iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacağı da açıklandı. 


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