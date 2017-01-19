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Şimşek: 'Doların değer kazanması gelişen pazarlar için kötü haber demek'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “ABD’de görülen bazı karma veriler, doların değer kazanacağını gösteriyor. Bu durum da gelişen pazarlar için kötü haber demek” dedi.

Şimşek: Doların değer kazanması gelişen pazarlar için kötü haber demek

19 Ocak 2017 15:35
Şimşek: 'Doların değer kazanması gelişen pazarlar için kötü haber demek' - Tıkla İzle

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İsviçre’nin Davos kentinde devam eden Dünya Ekonomik Forumu’nda Türkiye’yi temsil ediyor. Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşma gerçekleştiren Şimşek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yatırımcıların Türkiye’ye olan güvenini kaybettiğine dair soruyu yanıtlayarak, çeşitli somut önlemlerin alındığını bildirdi. Eğitimin gündemin ilk maddelerinden olduğunu kaydeden Şimşek, kadınların toplumun em önemli parçasından biri olduğunu sözlerine ekledi. Şimşek 2007 yılından bu yana 8.2 milyon iş imkanı sağlandığını bildirdi. Korumacılığın küresel ekonomi için iyi olmadığını dile getiren Şimşek, ticaret ve küreselleşmenin küresel büyümenin motoru olduğunu dile getirdi.

ABD’den gelen belirtilerin doların daha da güçleneceği ve gelişen pazarlar için “kötü haber” olacağını kaydederek, “ABD’de görülen bazı veriler karışık olsa da, doların değer kazanacağını gösteriyor. Bu durum da gelişen pazarlar için kötü haber demek” ifadesini kullandı. 

Mehmet Koca
 


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