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Şimşekler Marmara’yı böyle aydınlattı

Gece boyunca etkili olan dev şimşekler, Marmara Deniz’inde renkli görüntülere sahne olurken, zifiri karanlık gündüze dönüştü.

Şimşekler Marmarayı böyle aydınlattı

17 Haziran 2018 09:41

Marmara Deniz’inin Tekirdağ kıyılarında gece boyunca dev şimşekler etkili oldu. Dev şimşeklerle birlikte, zifiri karanlıkta Marmara Denizinin çevresinde bulunan İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale gibi illerde adeta gece gündüze dönüştü.

Hem korkuttu hem de hayran bıraktı

Gece saatlerinde art arda çakan şimşekler hem korkuttu, hem de büyüleyici görüntüleriyle görenleri kendine hayran bıraktı. Çeşitli bölgelerde etkili olup, gece geç saatlere kadar süren dev şimşekler, yağmurun başlaması ile sona erdi.  

Halil Dağ - İsmail Denizhan
 

 

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