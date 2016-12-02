Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, beraberindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile birlikte, İş-Kur’un 'Haydi Gençler İş Başına' projesinin kapanış ve ödül törenine katılmak üzere Batman’a geldi. Özel uçakla Batman Havalimanına gelen Şimşek’i, Vali Ahmet Deniz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kenan Özoğul ve partililer karşıladı.

"Başkanlık sistemiyle birlikte temsilde adalet de sağlanmış olacak"

AK Parti İl Başkanlığı binasına geçen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkanlık Sisteminin Türkiye'nin iki temel sorununu çözeceğini anlatan Şimşek, "Birincisi idarede, yönetimde istikrarı sağlayacak. Türkiye asla bir daha koalisyon dönemlerine dönmeyecek. 70'li dönemlerde koalisyon hükümetleri Türkiye'yi iflasa sürükledi. 90'lı yıllarda koalisyon hükümetleri Türkiye'yi krizden krize sürükledi, 2001 yılında Türkiye'yi iflasın eşiğine getirdi. Bunları Türkiye yaşadı. Türkiye bir daha koalisyon dönemlerini yaşamayacak. Geçen sene haziranda böyle bir risk yaşandı. Dolayısıyla kaç aday olursa olsun herkes yarışacak, milletin yüzde ellisinden fazlasını alan aday başkan olacak. 5 yıl boyunca Türkiye'yi yönetecek ve yönetimde istikrar olacak. Türkiye için çok büyük bir kazanç. Türkiye'nin yapabileceği en önemli reformlardan birisi olacak. Bir de temsilde adalet çok önemli. Yıllarca meclise girişte yüzde 10 barajı tartışıldı. Çok yüksek olduğu, haksızlıklara sebep olduğuna dair çok tartışmalar yapıldı. Şimdi başkanlık sistemiyle birlikte temsilde adalet de sağlanmış olacak. Bu kadar yüksek bir baraja ihtiyaç olmayacak. Birçok partinin parlamentoda olması sorun olmaktan çıkacak. Çünkü yönetimde istikrarı başkanlık sistemiyle sağlayacaksınız. Meclis de kendi görevini yapacak, yönetim görevini yapacak" dedi.

"Türkiye bu reformla gerçekten çok önemli bir adım atmış olacak"

Başkanlık sisteminde dünyanın en iyi uygulamalarından başka bir şey önermediklerini anlatan Şimşek, "Check-Balance sistemi dediğimiz, meclisin kendi görevini yapacağı, yargının bağımsız olacağı, yürütmenin de yine işine odaklanacağı bir sistemden bahsediyoruz. Aslında Türkiye bu reformla gerçekten çok önemli bir adım atmış olacak. Bizim bilmediğimiz şu, çok hızlı bir şekilde bu düzenleme mecliste kabul edilir. Hemen akabinde de referandum yapılır ve Türkiye ondan sonra da çok hızlı bir şekilde yapısal reform gündemine döner. Yani Türkiye'de iş-aşı nasıl büyütürüz, ekonomimizi bu küresel şoklardan nasıl daha korunaklı hale getirebiliriz, Türkiye'yi nasıl daha büyütürüz onunla uğraşacağız. Zaten onunla uğraşıyoruz da ana gündem o olacak. Başkanlık sistemine ilişkin anayasa değişikliği ve referandumu ortadan kalktıktan sonra biz tekrar hızlı bir şekilde Türkiye'nin temellerini sağlamlaştırmak, Türkiye'de sanayileşmeyi sağlamak ve Türkiye'de yapısal reformların tamamını uygulama fırsatı bulacağız ve hızlı bir şekilde bu gündeme döneceğiz ve Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam edecek" diye konuştu.

Dolardaki yükseliş

Dolardaki yükselişin sebebinin ise darbe girişimi ve yaşanan terör olayları kaynaklı olduğunu anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Doların yükselişten de Türkiye belki bir miktar daha fazla etkileniyor, doğru ama Türkiye çok büyük badireler atlattı. Türkiye hain bir darbe girişimine sahne oldu onu bertaraf etti ama onun etkileri oldu. Türkiye terörle mücadelede hiçbir zaman olmadığı kadar güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor ama terör tehdidi Türkiye'yi etkiledi. En basiti turizmde 30-32 milyar dolar bir gelir elde ederken, belki bu sene 18-19 milyar dolar düşmüş olduk ve bu terör tehdidi, terör eylemleri nedeniyle olacak. Bu da cari açığımızı olması gerekenden çok daha yüksek bir düzeyde tutuyor. Şuanda dışarıda olup bitenler ister istemez yansıyor, petrol fiyatları üretim kısılması kararı üzerine hızla yükseldi. Bu da Türkiye'nin cari açığının yükselmesine neden oluyor. Yani içeride yaşadığımız sorunlar var, hain darbe girişimi, artan terör eylemleri, yakın coğrafyamızdaki sorunlar bu Türkiye'yi negatif yönde ayrıştırdı ama bir de küresel bir risk iştahında bir azalma var onu da görelim. Sadece Türkiye değil, dünyanın birçok gelişmekte olan ülkesinde para birimleri dolar karşısında değer kaybetti. Bundan ancak Türkiye'nin temellerini sağlamlaştıracak yapısal reformlarla çıkarız. Dünya ile ilişkilerimizi, Avrupa'yla ilişkilerimizi daha da güçlendirerek çıkarız. Dolayısıyla biz bir taraftan yapısal reformlarımızı hızlı bir şekilde yapacağız. Bir taraftan sağlıklı rasyonel makro ekonomik politikaları güçlendireceğiz, bir taraftan da etrafımızdaki sorunların çözümüne katkıda bulunacağız. Nitekim bugün Suriye sınırına duvar inşa edilmesi terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmaz ama azaltıyor. Türkiye'nin mesela DEAŞ ile mücadele etmek için Suriye'ye girmesi terör tehdidini azaltmıştır. Dolayısıyla bütün bunlar önümüzdeki dönemde reformlar, sağlıklı makro ekonomik politikalar ve terörle mücadelede sağladığımız etkinlik kat ettiğimiz mesafe inanıyorum ki risk algısını zamanla azaltır ve tekrar Türkiye şuanda negatif ayrışan Türkiye o zaman pozitif ayrışır."

Şimşek, açıklamalarının ardından beraberindekiler ile birlikte Batman Valiliğine geçti.

Mehmet Şükrü Yıldırım