Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Şimşek’ten gözdağı: Bizimle devam etmek...

Şimşek’ten gözdağı: Bizimle devam etmek...

Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, hem kendilerinin hem de futbolcuların giydikleri formanın ne kadar ağır olduğunu bilmeleri gerektiğini ifade ederek, "Maalesef ki son maçta bu formanın ağırlığını taşıyamadık. Bizimle olmak isteyen, devam etmek isteyen arkadaşlar bunu sahada bize gösterecekler" dedi.

Şimşekten gözdağı: Bizimle devam etmek...

05 Aralık 2016 19:17

TFF 1. Lig’in 14. haftasında evinde Giresunspor’u ağırlayacak olan Mersin İdmanyurdu, bu maçın hazırlarına başladı. Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Eskişehirspor’a 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Mersin İdmanyurdu, ligdeki 8. mağlubiyetini aldı. Ligde oynadığı 13 maçtan 2 galibiyet, 3 de beraberlik alan Güney ekibi, 3 puanının silinmesinden dolayı 6 puanla 18. sırada yer alıyor.

Mersin ekibi, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nda Teknik Direktör Yusuf Şimşek, yönetiminde antrenman yaptı. Futbolcular yenileme idmanı yaptı. Isınma koşuşu ile başlayan antrenman, daha sonra tempolu koşu ile devam etti. Ardından dar alanda çift kale maç yapan takım, soğuma egzersizleriyle antrenmanı tamamladı. Antrenmanda Yusuf Şimşek de oyuncularla birlikte çalışırken, sık sık oyuncuları uyardı.

"ESKİŞEHİRSPOR MAÇINDA FORMANIN AĞIRLIĞINI TAŞIYAMADIK"

Eskişehirspor ve oynayacakları Giresunspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, “Mağlup olabiliriz ama pes etmememiz lazım. Hem bizlerin hem oyuncu kardeşlerimin giydiğimiz formanın ne kadar ağır olduğunu bilmemiz lazım. Maalesef ki bu maçta formanın ağırlığını taşıyamadık. Çok kötü bir oyun, çok kötü bir skor, çok kötü bir mücadele vardı. Yani futbol adına yaptığımız bir tek olumlu hareket yoktu. Tabii burada tek sorumlu benim fakat tek sorumlu benim derken de futbolcu kardeşlerimde şunu bilmeleri lazım. Bu kulübün forması herkese nasip olmaz. Evet zor zamanlardan geçiyoruz, kadro da çok oyuncumuz yok, alt yapıdan oyuncularla idare ediyoruz, kulübümüzle ilgili sıkıntılar var görüyoruz, biliyoruz. Tabii bunların hiçbiri mücadele etmememize engel değil. Bahane üretmenin bir anlamı yok. Belki evet hakem maçta bazı yanlış kararlar verdi ama bunlar tabi bir bahane. Bizler bu bahanelerin altına sığınmamız gerekiyor” diye konuştu.

"BİZİM TEK ŞANSIMIZ ARTIK KAZANMAK"

Sakat ve cezalı futbolcularla ilgili de bilgi veren Şimşek, “Şu anda Enes’in sakatlığı sürüyor. Bunun dışında başka sakat oyuncumuz yok. Tolga ve Gökhan kart cezalısı. Maalesef kadromuz kısıtlı ama her hafta 2 oyuncumuz cezalı duruma düşüyor. Ancak oyuncu arkadaşlarımız inşallah iyi oynarlar. İnşallah bu formanın ağırlığını taşırlar. Bu bizim için de geçerli onlar için de geçerli. Bir an önce toparlanıp, şu 3 maçtan maksimum puanlar almamız lazım. Yoksa daha kötü günler bizi bekliyor. Özellikle Giresunspor kolay bir rakip değil. Onlar da bizim gibi 7-8 haftadır kazanamayan bir ekip. Bizim tek şansımız artık kazanmak. İnsanlar hep böyle düşünüyorsunuz diyebilir ama biz hep bunu düşünmek zorundayız, farklı bir şey düşünemeyiz. Ne kadar eksik olsak da, cezalı da olsa, takımımız maksimum seviyede olmasa da biz en iyisini düşünmek zorundayız, en iyisini yapmak için buradayız. İnşallah Giresunspor maçında iyi bir oyun, iyi bir mücadeleyle taraftarlarımıza 3 puan almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

"BİZE KENDİNİ GÖSTEREMEYEN ARKADAŞLARLA DEVRE ARASI İNŞALLAH YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ"

Sorumluluğun kendisinde olduğunun bir kez daha altını çizen Şimşek, “Arkadaşlarımızla konuştum. 3 maç bizim için bir çıkış olacak. Bizimle olmak isteyen arkadaşlar, bizimle yola devam etmek isteyen arkadaşlar bunu sahada bize gösterecekler. Göstermeyen arkadaşlarla devre arası inşallah yollarımızı ayıracağız” ifadelerini kullandı.

"ACABA BİZİM TARAFTARLARIMIZIN MAÇA GELMESİNİ İSTEMİYORLAR MI?"

Maç oynadıkları günlerle ilgili de sitemini dile getiren Şimşek, “Acaba bizim taraftarlarımızın maça gelmesini istemiyorlar mı? 3 haftadır cuma günü özellikle 2 hafta içeride cuma günü oynadık. Giresunspor maçını da pazartesiye vermişler. Çalışan insanların gelmemesi ya da okuyan öğrencilerin gelmemesi için mi oluyor ben anlamadım. Bunu da tekrar yönetimimize söyleyip, federasyona bir girişimde bulunmalarını isteyeceğim artık” dedi.

Etiketler: Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç