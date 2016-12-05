TFF 1. Lig’in 14. haftasında evinde Giresunspor’u ağırlayacak olan Mersin İdmanyurdu, bu maçın hazırlarına başladı. Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Eskişehirspor’a 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Mersin İdmanyurdu, ligdeki 8. mağlubiyetini aldı. Ligde oynadığı 13 maçtan 2 galibiyet, 3 de beraberlik alan Güney ekibi, 3 puanının silinmesinden dolayı 6 puanla 18. sırada yer alıyor.

Mersin ekibi, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nda Teknik Direktör Yusuf Şimşek, yönetiminde antrenman yaptı. Futbolcular yenileme idmanı yaptı. Isınma koşuşu ile başlayan antrenman, daha sonra tempolu koşu ile devam etti. Ardından dar alanda çift kale maç yapan takım, soğuma egzersizleriyle antrenmanı tamamladı. Antrenmanda Yusuf Şimşek de oyuncularla birlikte çalışırken, sık sık oyuncuları uyardı.

"ESKİŞEHİRSPOR MAÇINDA FORMANIN AĞIRLIĞINI TAŞIYAMADIK"

Eskişehirspor ve oynayacakları Giresunspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, “Mağlup olabiliriz ama pes etmememiz lazım. Hem bizlerin hem oyuncu kardeşlerimin giydiğimiz formanın ne kadar ağır olduğunu bilmemiz lazım. Maalesef ki bu maçta formanın ağırlığını taşıyamadık. Çok kötü bir oyun, çok kötü bir skor, çok kötü bir mücadele vardı. Yani futbol adına yaptığımız bir tek olumlu hareket yoktu. Tabii burada tek sorumlu benim fakat tek sorumlu benim derken de futbolcu kardeşlerimde şunu bilmeleri lazım. Bu kulübün forması herkese nasip olmaz. Evet zor zamanlardan geçiyoruz, kadro da çok oyuncumuz yok, alt yapıdan oyuncularla idare ediyoruz, kulübümüzle ilgili sıkıntılar var görüyoruz, biliyoruz. Tabii bunların hiçbiri mücadele etmememize engel değil. Bahane üretmenin bir anlamı yok. Belki evet hakem maçta bazı yanlış kararlar verdi ama bunlar tabi bir bahane. Bizler bu bahanelerin altına sığınmamız gerekiyor” diye konuştu.

"BİZİM TEK ŞANSIMIZ ARTIK KAZANMAK"

Sakat ve cezalı futbolcularla ilgili de bilgi veren Şimşek, “Şu anda Enes’in sakatlığı sürüyor. Bunun dışında başka sakat oyuncumuz yok. Tolga ve Gökhan kart cezalısı. Maalesef kadromuz kısıtlı ama her hafta 2 oyuncumuz cezalı duruma düşüyor. Ancak oyuncu arkadaşlarımız inşallah iyi oynarlar. İnşallah bu formanın ağırlığını taşırlar. Bu bizim için de geçerli onlar için de geçerli. Bir an önce toparlanıp, şu 3 maçtan maksimum puanlar almamız lazım. Yoksa daha kötü günler bizi bekliyor. Özellikle Giresunspor kolay bir rakip değil. Onlar da bizim gibi 7-8 haftadır kazanamayan bir ekip. Bizim tek şansımız artık kazanmak. İnsanlar hep böyle düşünüyorsunuz diyebilir ama biz hep bunu düşünmek zorundayız, farklı bir şey düşünemeyiz. Ne kadar eksik olsak da, cezalı da olsa, takımımız maksimum seviyede olmasa da biz en iyisini düşünmek zorundayız, en iyisini yapmak için buradayız. İnşallah Giresunspor maçında iyi bir oyun, iyi bir mücadeleyle taraftarlarımıza 3 puan almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

"BİZE KENDİNİ GÖSTEREMEYEN ARKADAŞLARLA DEVRE ARASI İNŞALLAH YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ"

Sorumluluğun kendisinde olduğunun bir kez daha altını çizen Şimşek, “Arkadaşlarımızla konuştum. 3 maç bizim için bir çıkış olacak. Bizimle olmak isteyen arkadaşlar, bizimle yola devam etmek isteyen arkadaşlar bunu sahada bize gösterecekler. Göstermeyen arkadaşlarla devre arası inşallah yollarımızı ayıracağız” ifadelerini kullandı.

"ACABA BİZİM TARAFTARLARIMIZIN MAÇA GELMESİNİ İSTEMİYORLAR MI?"

Maç oynadıkları günlerle ilgili de sitemini dile getiren Şimşek, “Acaba bizim taraftarlarımızın maça gelmesini istemiyorlar mı? 3 haftadır cuma günü özellikle 2 hafta içeride cuma günü oynadık. Giresunspor maçını da pazartesiye vermişler. Çalışan insanların gelmemesi ya da okuyan öğrencilerin gelmemesi için mi oluyor ben anlamadım. Bunu da tekrar yönetimimize söyleyip, federasyona bir girişimde bulunmalarını isteyeceğim artık” dedi.