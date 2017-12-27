Diğer
Kategoriler

Şimşirgil: 'Tarihimiz kadar destanlarımızı da kaybettik'

Yıldırım Belediyesi, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’i lise öğrencileriyle bir araya getirerek, gençlerin tarih şuuru kazanmalarını sağlıyor.

Şimşirgil: Tarihimiz kadar destanlarımızı da kaybettik

27 Aralık 2017 14:59

İlçedeki kültürel dönüşümü tiyatro salonlarından kahvehane ve okullara taşıyan Yıldırım Belediyesi, ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’i lise öğrencileri ile buluşturuyor. Öğrencilerin kendi tarihlerini yakından tanımaları ve gizli kalmış gerçekleri öğrenmeleri hedefleniyor. Şimşirgil, Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ‘Köklere Tutunmak’ programında liseliler ile bir araya geldi. Dünya hayatının çok kısa olduğunu bu süre zarfında çabuk yetişmek ve çabuk iş sahibi olmak gerektiğini hatırlatan Ahmet Şimşirgil, “Bunun şüphesiz ki içini doldurmak ise millî eğitimimize düşecektir. Biz tarihimiz kadar destanlarımızı da kaybettik. Şayet destanlarımızı kaybetmesek belki dünya idarecileri yetiştirmeye devam edecektik. Bilinen en eski destanlarımızdan olan Oğuz Kağan doğduğu zaman anasını üç gün emdi. Dördüncü gün et istedi. Kırk gün olunca yürüdü. Üç yaşına gelince düşmanlarına karşı gazâya çıktı. İleride 24 Oğuz boyunun atası olacaktı. tarihlerimizde Zülkarneyn aleyhisselam olduğuna dair vurgu da yapılan Oğuz’un bu destanında çabuk büyüme ve yetişme teması vardır. Evet bu bir destandır. Fakat gerçek tarihimiz bu destanın içerisinde gizli değil midir? Bakınız dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmuş bulunan Osmanlılar, oğullarını 11-12 yaşında Amasya, Manisa, Konya, Kastamonu ve Trabzon gibi mühim merkezlere vali olarak atıyorlardı. Bugün iki yüz fabrikası olan bir adam bir fabrikanın idaresini 12 yaşındaki oğluna verir mi acaba?” diye konuştu. 

Musa Öztürk

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç