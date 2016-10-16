Beyoğlu’nda geçtiğimiz ay Yönetmen Sinan Çetin’e ait olduğunu belirtilen iş yerinde, işletmeci Mehmet Demirbağ ve ortakları, Çetin ile protokol anlaşması imzalanmasına rağmen mekandan tahliye edilmek istenmişti. Yaşanan gerginliğin ardından kendilerini içeriye kilitleyerek, yakmakla tehdit eden mekan çalışanları ve Demirbağ’ın ortağı, polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınmış ve ardından mekan tahliye edilmişti. Olayın ardından mahkemede dava açarak hukuk mücadelesi başlatan işletmeci Demirbağ, ortakları ve Beyoğlu Esnaf Dayanışma üyesi 10 kişi, olayın yaşandığı yerde eylem yaptı. “Sinan Çetin’e cevap: Esnaf Beyoğlu’nu terk etmiyor” yazılı pankart ve “Sözünü tut Sinan Çetin”, “Beyoğlu esnafı yalnız değildir”, “Oğul katil, baba hırsız” yazılı dövizlerle durum protesto edildi.

“Binada kaçak elektrik kullanılıyor”

Konu hakkında basın açıklamasını yapan işletmeci Mehmet Demirbağ, “Aylar önce mülk sahibi Sinan Çetin ile yaptığımız protokol olmasına rağmen böyle bir zorbalığa cüret etmesi, hukuksuzluğun nasıl bir yeni düzen haline geldiğini gösteriyor. Katil oğlu Rüzgar Çetin’i kan parası karşılığı hapisten kurtaran bir baba olan Sinan Çetin, elbette adaletin böyle işlediği bir ortamda, hiçbir anlaşmaya, belgeye saygı duymadan kendi kiracısını yaka paça polis zoruyla sokağa atabiliyor. Esnafı üç kuruş için sokağa atan Sinan Çetin, söz konusu binada kiracılardan elektrik parası topladığı halde binadaki elektrik kaçak olarak kullanılıyor. Buradan yetkilileri göreve davet ediyorum” dedi.

“Tahliyenin iptali için davamızı açtık”

“Beyoğlu’nu sevenler ve buranın esnası olarak zorbalığa ve hukuksuzluğa alışmayacağız” diyen Demirbağ, “Ne olursa olsun, bununla mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz. Tahliyenin iptali için davamızı açtık. Ayrıca eski hale iade, maddi manevi tazminat, kazanç mahrumiyeti ve itibarın zedelenmesine karşı da davalarımızı açtık. Bu anlamda, hukuki süreç bir yandan devam ederken, biz de sokakta esnaf olarak mücadelemize devam edeceğiz. Beyoğlu esnafının da dayanışması sayesinde, Beyoğlu’nu eski, güzel ve hareketli zamanlarına geri döndüreceğiz. Beyoğlu’nu terk etmiyoruz” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

Doğan Can Cesur