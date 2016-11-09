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Sinan Ergin: 'Fortune 500 listesindeki şirketlerin ömrü 40 yıl'

Live Consulting & Academy Kurucusu Sinan Ergin, piyasa şartları, ekonomik ve politik krizlerin rekabeti çok zorladığını söyleyerek, "Kar marjlarımız düşük, değer satmak zor tüm bunlar hepimizin ortak sıkıntıları" dedi.

Sinan Ergin: Fortune 500 listesindeki şirketlerin ömrü 40 yıl

09 Kasım 2016 14:55

Live Consulting & Academy Kurucusu Sinan Ergin, küresel rekabette piyasaların her geçen gün firmaları çok zorladığını söyledi. Her firmanın birinci amacının kurumsal uzun ömürlülük olduğunun altını çizen Ergin, "Fortune 500 listesindeki dünya çapında en büyük şirketlerin ortalama ömrü 40 yıldır. Son 10 yılda Türkiye’de kurulan her 3 şirketten 2’si ne yazık ki hayatına devam edemiyor" dedi.

Dünyadaki mevcut ekonomik krizler ve zorlu rekabet şartları dolayısıyla kar marjları iyice düştüğünün belirten Sinan Ergin, artık firmaların devamlılığı için sorumluluk seviyesi yüksek, doğru karar almada endişe ve kaygılardan arınmış, bilgi ve tecrübesini doğru kullanma yeteneği üst sevide, kreatif, adanmışlığı yüksek ve hem içsel hem de dışsal bütünlüğünü sağlamış yöneticilere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Live Consulting & Academy gelişim programlarının ve danışmanlıklarının temel amacının katılımcıların içsel oluşum ile beraber harici hayattaki başarısını arttıracak yönetim, pazarlama, satış ve finans bilgilerinin de geliştirmek, farklı bir bakış açısı kazandırmak, içsel oluşumunun önündeki engelleri kaldırarak bütünselliği geliştirmek olduğunu kaydeden Ergin, "İstanbul dışında yaşıyor olabilir, eğitim almak, kendimi geliştirmek ve daha başarılı ve mutlu olmak istiyorum ancak imkanım yok, vaktim yok, bütçem yok diyor olabilirsiniz; İstediğiniz her yerden istediğiniz zaman ulaşabileceğiniz özellikle satış ve pazarlama, liderlik, yöneticilik, kişisel bütünlük, kendine liderlik konularında 100'ün üzerinde eğitim videosunu youtube kanalımız aracılığıyla herkese açık olarak sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Firmaların küresel anlamdaki ortak zorlukları aşabilmek için bazen bir değişime ve desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Sinan Ergin, "Bu doğrultuda kişilere ve kurumlara destek olmak amacıyla 100'ün üzerinde eğitim videolarımızı youtube kanalımız üzerinden herkese açık olarak sunarak çok önemli tekniklerin ve uygulamaların paylaşıldığı bu eğitimler kişilere ve kurumlara zorlukları ve sıkıntıları aşmakta ve farklı bir bakış açısı kazandırmakta katkı sağlarsa ne mutlu bizlere" dedi. 

Etiketler: Fortune 500 listesi, sinan ergin


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