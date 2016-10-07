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Sinan Ergin: 'Korkusuz ve zeki liderlere ihtiyacımız var'

Live Consulting and Academy kurucu ortağı Sinan Ergin, şirketlerin devamlılığı için korkusuz ve zeki liderlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sinan Ergin: Korkusuz ve zeki liderlere ihtiyacımız var

07 Ekim 2016 14:34

Live Consulting and Academy kurucu ortağı Sinan Ergin, şirket devamlılığını sağlayacak liderlerin zeki ve korkusuz olması gerektiğini belirtti. Ergin, "Türkiye gibi her an dalgalı bir ekonomiye ve değişken iş dünyasına sahip bir ülkede, şirketlerimizin devamlılığı için sorumluluk seviyesi yüksek, endişelerden arınmış, bilgi ve tecrübesini kullanma yeteneği gelişmiş, firmasını sahiplenmiş, korkusuz ve zeki liderlere ihtiyacımız var" dedi.

Kişiye üst görev verilirken liderlik özelliklerinin gelişmiş olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ergin, "Özellikle yöneticilik görevine gelmeden ve ya yöneticilikten direktörlüğe geçmeden önce kişi liderlik özelliklerini geliştirmediyse; alacağı yetkilerle beraber iş ve insan yönetiminde şirketimizi zora sokabilecek büyük yanlışlara neden olabilir.Bu doğrultuda Live Consulting & Academy olarak 'New Generation Leadership' programını oluşturduk ve başarıyla devam ettiriyoruz." şeklinde konuştu.

Etiketler: Live Consulting and Academy kurucu ortağı Sinan Er


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