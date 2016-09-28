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Sinan Ergin'in 'Nedensiz' kitabı okuyucu ile buluştu

Live Consulting and Academy kurucu ortağı Sinan Ergin'in ikinci kitabı 'Nedensiz' okuyucu ile buluştu.

Sinan Erginin Nedensiz kitabı okuyucu ile buluştu

28 Eylül 2016 11:04

25 yıl çokuluslu firmalarda üst düzey görevlerde bulunan kurumlara, kuruluşlara ve kişilere amaçlarına ulaşmaları, lider olup yönetmeleri ve bu yönetim sorumluluğunu alabilmeleri için kurmuş olduğu Live Consulting & Academy’yle çalışmalarını sürdüren Sinan Ergin, birikimlerini okuyucu ile buluşturdu. Ergin'in ikinci kitabı ‘Nedensiz’ Destek Yayınevi'nden çıktı. Kitabın girişinde Ergin, okuyucuya şöyle hitap ediyor ve bilgilendiriyor: "Bu kitap kişisel gelişim üzerine yazılmadı. Yavaş yavaş değil, evrimsel hiç değil. Şimdi şu anda karar vermen için yazıldı. Neden mi ? Nedensiz…" 


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