25 yıl çokuluslu firmalarda üst düzey görevlerde bulunan kurumlara, kuruluşlara ve kişilere amaçlarına ulaşmaları, lider olup yönetmeleri ve bu yönetim sorumluluğunu alabilmeleri için kurmuş olduğu Live Consulting & Academy’yle çalışmalarını sürdüren Sinan Ergin, birikimlerini okuyucu ile buluşturdu. Ergin'in ikinci kitabı ‘Nedensiz’ Destek Yayınevi'nden çıktı. Kitabın girişinde Ergin, okuyucuya şöyle hitap ediyor ve bilgilendiriyor: "Bu kitap kişisel gelişim üzerine yazılmadı. Yavaş yavaş değil, evrimsel hiç değil. Şimdi şu anda karar vermen için yazıldı. Neden mi ? Nedensiz…"