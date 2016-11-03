Live Consulting&Academy kurucusu ve Sinan Ergin, 7-8 Kasım tarihlerinde 'Krizde büyüme, yenilenme ve Başarıya giden yol : Bütünsel Liderlik' başlıklı eğitim düzenleyecek. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Liderlerin ve yöneticilerin sıkıntılarını anlamak ve çözüm oluşturmak için öncelikle tüm bunları yaşamış olmak ve başarı ile uygulamış olmak gerekir. Eğitim sadece kitap bilgilerinden ve aktarıcı tarafından uygulanmamış teknik bilgilerden ibaretse bunun için eğitme değil kütüphaneye gitmek daha faydalı olabilir...Ancak, deneyimleri birlikte değerlendirerek uygulamak ve bu yönde içinizdeki müthiş enerjiyi ve bilgiyi ortaya çıkarmak 'öğrenmektir'... Sizin gibi Değerli Lider ve Lider adaylarının zamanlarının ne kadar değerli olduğunu biliyoruz... Bu buluşmamız bir eğitim olarak değil, hak ettiklerinizi almak, aldıklarınızı koruyarak geliştirmek ve büyütmek için tasarlanmıştır".

