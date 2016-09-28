Galatasaray Odeabank’ın kaptanı Sinan Güler, yeni sezon öncesi THY Euroleague’in resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Yeni sezona Eurocup şampiyonu olarak başlamanın güzel bir şey olduğunu belirten Güler, “Fakat aynı zamanda 15 çok güçlü takımla karşı karşıya geldiğinizde bunun fazla bir önemi yok. Biz de herkes gibi Euroleague’e ait olduğumuzu kanıtlamak zorundayız” şeklinde konuştu.

“Makine gibi çalışırsak takımlara büyük problem olacağız”

Takıma bu sene katılan yeni isimlerle oynayacak olmanın heyecan verici olduğunu söyleyen yıldız basketbolcu, “Bazı oyuncular daha önce Türkiye Ligi’nde oynadığı için onları tanıyorum ve bazı oyuncularla da yeni tanıştım. Şu anda her birimiz hangi yeteneklere sahibiz, sahada neler yapabiliyoruz bunu çözmeye çalışıyoruz. Bunu bütün kadro genelinde çözer ve büyük bir makine gibi çalışırsak diğer takımlar için büyük bir problem olacağız” ifadelerini kullandı.

“Savunmanın önemli parçalarından biri olacağım”

Takımın kaptanı olarak yeni gelen oyunculara nasıl yardımcı oluyorsun sorusuna Sinan Güler, şöyle cevap verdi:

“Bir oyuncu olarak takımdaki eksik parçaları bulmak ve bunları tamamlamak istiyorum. İlerleyen yaşım ve artan sorumluluğumla özellikle Galatasaray’da alıştığım seviyede savunma ve hücumda iyi oynayamadığım gerçeğini kabul ettim. Fakat bu yıl da bunun bir çaresini bulmam gerektiğini biliyorum. Savunmanın önemli parçalarından biri olacağım.”

“Bu sezon birçok güzel şehir göreceğiz”

Bu sene THY Euroleague’de her takımla karşılaşacak olmanın heyecan verici olduğunu vurgulayan Güler, “Çünkü bu yeni bir şeyin parçası olmak gibi. Heyecan verici bir şey çünkü sadece zorlu atmosferlerde oynamayacağız. Birçok güzel şehir göreceğiz. Ben de bütün takımların aynı şeyi özellikle İstanbul için de hissetmesini isterim” diye konuştu.

Galatasaray Odeabank’ın hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan deneyimli basketbolcu, “Euroleague camiasına bu lige ait olduğunu kanıtlamak. Bunun ana hedef olduğunu düşünüyorum. Bunun iyi basketbol oynamak ve bundan zevk almak gibi birçok farklı açısı da var” dedi.

Oğuzhan Ort

İSTANBUL