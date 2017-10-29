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Sinan Güler, ilk kez eski takımına karşı

Fenerbahçe Doğuş’un milli basketbolcusu Sinan Güler, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasındaki maç ile eski takımı Galatasaray Odeabank'a karşı il kez oynadı.

Sinan Güler, ilk kez eski takımına karşı

29 Ekim 2017 18:45

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray OB’a konuk oldu. Mücadele sarı-lacivertlilerin başarılı basketbolcusu Sinan Güler için ayrı bir anlam da taşıdı. Güler, bu yaz transfer döneminde Galatasaray’dan, Fenerbahçe’ye geçmişti. 34 yaşındaki basketbolcu, mücadeleye ilk 5'te çıktı ve 27 dakika 20 saniye süre aldı. Yıldız oyuncu, karşılaşmayı da 2 sayı, 8 ribaund ile tamamladı.

Sinan Güler, 2012-2013 sezonunda transfer olduğu Galatasaray OB’tan bu yaz döneminde ayrılmıştı. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: Sinan Güler

 

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