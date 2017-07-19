Sinan Oğan'ın MHP'den ihracı kesinleşti

Avukat Yücel Bulut, MHP Merkez Disiplin Kurulu’nun, Sinan Oğan’ın MHP üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına ilişkin kararına karşı; Sinan Oğan tarafından açılan “Disiplin Cezasının İptali” davasının kesin olarak reddedildiğini, bu karar ile Sinan Oğan’ın MHP ile ilgisi ve irtibatının son bulduğunu açıkladı.

Avukat Yücel Bulut, MHP Merkez Disiplin Kurulu’nun, Sinan Oğan’ın MHP üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına ilişkin kararına karşı; Sinan Oğan tarafından Ankara 22’nci Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açılmış bulunan “Disiplin Cezasının İptali” davasının kesin olarak reddedildiğini, davanın MHP lehine sonuçlandığını bildirdi. Söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda Sinan Oğan’ın MHP ile ilgisi ve irtibatının son bulduğu belirtildi.

İlker Turak