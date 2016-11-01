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Sinan Şamil Sam, kabri başında anıldı

Türk boksunun yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Sinan Şamil Sam, vefatının yıldönümünde Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve beraberindekiler tarafından kabri başında anıldı.

Sinan Şamil Sam, kabri başında anıldı

01 Kasım 2016 10:49

Geçtiğimiz yıl toprağa verilen Sam'ın ülkemiz sporu ve özellikle boks camiası için çok önemli bir değer olduğunu ifade eden Başkan Gözgeç, "Sinan kardeşimizi ölümünün yıldönümünde sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Sinan Şamil Sam, 1974 yılında Almanya'nın Frankfurt kentinde doğdu. 9 defa Türkiye şampiyonluğu kazanan Sam, amatör olarak boks yaparken 1992 Dünya Gençler Şampiyonu, 1993 Avrupa Şampiyonu, 1999 Amatör Dünya Boks şampiyonu oldu. 2000 yılında profesyonelliğe geçen Sam, 2002 yılında Avrupa Şampiyonu oldu. Sam, 2004 yılında Dünya Kıtalararası Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu unvanını kazandı. "Boğazın boğası" lakabıyla anılan Sam, yaptığı 35 müsabakadan 31'ini kazandı. Bu galibiyetlerin 16'sını rakiplerini nakavt ederek aldı. 

Etiketler: sinan şamil sam


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