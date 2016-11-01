Geçtiğimiz yıl toprağa verilen Sam'ın ülkemiz sporu ve özellikle boks camiası için çok önemli bir değer olduğunu ifade eden Başkan Gözgeç, "Sinan kardeşimizi ölümünün yıldönümünde sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Sinan Şamil Sam, 1974 yılında Almanya'nın Frankfurt kentinde doğdu. 9 defa Türkiye şampiyonluğu kazanan Sam, amatör olarak boks yaparken 1992 Dünya Gençler Şampiyonu, 1993 Avrupa Şampiyonu, 1999 Amatör Dünya Boks şampiyonu oldu. 2000 yılında profesyonelliğe geçen Sam, 2002 yılında Avrupa Şampiyonu oldu. Sam, 2004 yılında Dünya Kıtalararası Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu unvanını kazandı. "Boğazın boğası" lakabıyla anılan Sam, yaptığı 35 müsabakadan 31'ini kazandı. Bu galibiyetlerin 16'sını rakiplerini nakavt ederek aldı.