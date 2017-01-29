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Sinan Tuzcu Arka Sokaklar'da!

Arka Sokaklar dizisi kadrosunu Sinan Tuzcu ile güçlendirdi. Ünlü oyuncu, dizideki rolü ile hapisteki Rıza Baba'nın sağ kolu olacak.

Sinan Tuzcu Arka Sokaklarda!

29 Ocak 2017 20:38

 Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'a bir ünlü oyuncu daha katıldı. Sinan Tuzcu, yeni bölümden itibaren ekranlarında olacak.

HAPİSTEKİ RIZA BABA'NIN KADER ARKADAŞI

Ihlamurlar Altında, Aşk ve Ceza, Adanalı gibi dizilerle tanınan Sinan Tuzcu, Arka Sokaklar dizisinde Oktay Ocak karakterini canlandırıyor. Tehlikeli bir mahkum olan Oktay, hapisteki Rıza Baba ile (Zafer Ergin) yakınlaşacak.

ARKA SOKAKLAR'DA NE OLMUŞTU?

426. bölümü yayınlanan Arka Sokaklar'da Veysel'in ölümüyle ilgili bütün ekip savcıya ifade verir. Kenan Aslan, 2009'dan beri çete davasından hapistedir ve artık serbest kalma zamanı gelmiştir. Kenan'ın yokluğunda işleri göz bebeği biricik kızı Yeşim idare etmiştir. Yeşim, küçük yaşına rağmen güçlü bir mafya kadını haline gelir.

Kenan, Sezgin'i himayesine alır. Rıza ve ekibinden intikamını almak için istediği her şeyi yapacaktır. Tabii ki bunun karşılığında Sezgin'den bir isteği vardır. Kendisinin zamanında tutuklanmasını sağlayan Savcı Bekir'in ortadan kaldırılması.

Etiketler: Arka Sokaklar, Sinan Tuzcu


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