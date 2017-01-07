İstanbul'da günlerdir alarm verilen kar yağışı kentte yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavına girmek isteyenleri de vurdu. AÖL sınavı yoğun kar yağışına rağmen iptal edilmeyince sınava girenler duruma tepki gösterdi.

Sınava girmek için okullara giden vatandaşlar ulaşım zorluğu yaşarken, pek çok öğrencinin sınav saatine yetişemediği ileri sürüldü. Dün akşam saatlerinden bu yana İstanbul'da etkisini arttırarak yağan kar nedeniyle kentteki bazı bölgelere soru kitapçıklarının ulaşmadığı iddia edildi. Bazı ilçelerde de gözetmen öğretmenlerin sınav merkezlerine ulaşamadığı kaydedilirken, sınava girenlerin çoğu bu duruma tepki gösterdi.

Sadık Kahraman - Serdal Altıntepe

