Sınav kaygısı için kullandığı ilaç hastanelik etti

Antalya’da makine teknisyeni Cem Ü. ile özel bir etüt merkezinde idareci olarak çalışan Dilek Ü. çiftinin tek çocuğu lise 2. sınıf öğrencisi H.Ü., okullar kapanmadan önce Kasım ayında tüm derslerden sınavlara girdi. Girdiği sınavlardan başarı elde edemeyen 15 yaşındaki genç kız, bir sonraki sınavlar için ders çalışmaya başladı.

Sınav tarihi yaklaşınca ise başarısız olacağına yönelik kaygı ve endişelere kapılan genç kızı fark eden ailesi, 17 Aralık’ta evlerine yakın özel bir terapi merkezine götürdü. İddialara göre ise burada ilk muayeneyi yapan psikiyatri uzmanı, 2 farklı ilaç yazdı.

1 GÜNDE FELAKETİ YAŞADI

İlaçları eczaneden alıp kullanmaya başlayan H.Ü., ilacı bitirdikten sonra ise vücudunda çeşitli değişimler yaşadı. Önce kulak, ağız ve sırt çevresinde kızarıklar başlayan genç kızın, 1 gün sonrası ise vücudu morarıp su toplamaya başladı, aynı bölgelerde de yanıklar oluştu. Kızlarının durumunu gören aile durumu 112’ye bildirdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servisine götürülen H.Ü. tedaviye alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ’Stevens Johnson sendromu’ teşhisi konulan H.Ü.’ye, sendroma ilaçlardan birinin sebep olduğu ve bu ilacın da normalde epilepsi hastalarına verildiği tespit edildi.

18 YAŞ ALTINA BAKMA YETKİSİ YOK İDDİASI

Yoğun bakımda yatmakta olan H.Ü.’ye doku yenileyici tedaviler uygulandığı öğrenilirken, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi önünde genç kızın ailesi, perişan halde kızlarından gelecek güzel haberi bekliyor. Baba Cem Ü., kızına doktorun yanlış ilaç verdiğini söyleyerek, gittikleri doktorun 18 yaş altına bakma yetkisinin olmadığını iddia etti.

Öte yandan, kitap okumayı çok seven H.Ü.’nün, sömestr tatilinde İstanbul’daki anneannesi ile dedesinin yanına gitmek için bilet aldığı ancak rahatsızlandığından dolayı gidemediği öğrenildi. Acılı aile, kızını bu hale getirdiği iddia edilen doktor için hukuki mücadele başlatmaya hazırlanıyor.

Suat Metin