Sınav kaygısıyla hastanelik olan genç kız için adli süreç başladı

Antalya’da makine teknisyeni Cem Ü. ile özel bir etüt merkezinde idareci olarak çalışan Dilek Ü. çiftinin tek çocuğu lise 2. sınıf öğrencisi H.Ü, okullar kapanmadan önce Kasım ayında tüm derslerden sınavlara girdi. Girdiği sınavlardan başarı elde edemeyen 15 yaşındaki genç kız, bir sonraki sınavlar için ders çalışmaya başladı. Sınav tarihi yaklaşınca ise başarısız olacağına yönelik kaygıya kapılan genç kızı fark eden ailesi, evlerine yakın özel bir terapi merkezine götürdü. İddialara göre ise burada ilk muayeneyi yapan psikiyatri uzmanı, 2 farklı ilaç yazdı. İlaçları eczaneden alıp kullanmaya başlayan genç kız, ilacı bitirdikten sonra ise vücudunda çeşitli değişimler yaşadı. Önce kulak, ağız ve sırt çevresinde kızarıklar başlayan genç kızın, 1 gün sonrası ise vücudu morarıp su toplamaya başladı, aynı bölgelerde de yanıklar oluştu. Kızlarının durumunu gören aile durumu 112'ye bildirdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servisine götürülen H.Ü. tedaviye alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ‘Stevens Johnson sendromu’ teşhisi konulan H.Ü.'ye, sendroma ilaçlardan birinin sebep olduğu ve bu ilacın da normalde epilepsi hastalarına verildiği tespit edildi.

"İddiamız ilacın yan yetkisinin olduğu yönündedir"

Henüz hayati tehlikeyi atlatamayan genç kızın yoğun bakımdaki tedavileri sürerken, bugün ise baba Cem Ü., avukatı Ceren Yavuz Soysal ile birlikte, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulundu. Kızının tedavisinin en üst seviyede devam ettiğini kaydeden acılı baba, kızının bu hale gelmesinde sorumlu olanların bulunması yönünde suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Cem Ü., "Bundan sonraki süreci adli makamlar sürdürecek. Kızımın durumu ile ilgili hiçbir kişi veya kurumdan şu ana kadar geri dönüşüm olmadı. İddiamız ilacın yan yetkisinin olduğu yönündedir. Epilepsi ilacı yazılmış. Bu ilacın da geçmişinin kirli olduğu söyleniyor. O yüzden biz de adli mercilere başvurma gereği duyduk" ifadelerini kullandı.

Cem Ü. kızının tedavisi yönünde kurum ve kuruluşlardan da destek istediğini sözlerine ekledi.

"Hem adli süreç hem tedaviler devam ediyor"

Avukat Ceren Yavuz Soysal ise sorumlular hakkında bugün itibariyle yasal süreci başlattıklarını kaydederek, "Burada savcılık makamına büyük bir yük düşüyor. Onlar da zaten ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. İşlemleri hızlandırmak adına da gereğini yapacaklarına inanıyoruz. Bunun teminatını da aldık. Hem adli süreç, hem de tedaviler devam ediyor. Bu aşamada bizim sorumlu tuttuğumuz herhangi bir kişi yok. Sorumlu kimse ortaya çıkartılması açısından bir suç duyurusu gerekliydi ve biz bunu yaptık" diye konuştu.

Suat Metin

