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Sınav sorularını sızdıran FETÖ'cülere operasyon: 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'de yapılan Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ mensubu kişilerce sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Sınav sorularını sızdıran FETÖcülere operasyon: 21 gözaltı kararı

11 Mayıs 2018 10:02

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu sınav sorularının önceden sızdırılmasının tespiti üzerine daha önceden soruşturma yürütülmüştü. Bu kapsamda sınav sorularını alarak Polis Akademisine yerleşen 269 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" suçlarından kamu davası açılmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında sınav sorularını önceden veren, soruların verilmesine aracılık eden ve Polis Akademisine yerleşen öğrencilere mahrem abilik yapan 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin işlemleri devam ederken, şüphelilerden bir kısmının ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.  

 

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