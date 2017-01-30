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Sınava giren annenin bebeğine hocalar baktı

Amasya Üniversitesinde sınava giren annenin bebeğine hocalar baktı.

Sınava giren annenin bebeğine hocalar baktı

30 Ocak 2017 16:00
Sınava giren annenin bebeğine hocalar baktı - Tıkla İzle

İstanbul’da yaşayan Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü mezunu evli ve 2 çocuk Merve Seven, 6 ay önce Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde başladığı formasyon eğitimlerini hamile olmasına rağmen sürdürüp 25 gün önce yaptığı doğum sonrası dünyaya gelen ‘Cemre’ adını verdiği bebeğiyle final sınavlarına girdi. Genç anne kendisine özel olarak ayrılan toplantı salonunda yapılan sınavda ter dökerken, bebeğine ise sınav sorumluları Yrd. Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu ile eşi Yrd. Doç. Dr. Meltem Kösterelioğlu baktı.

Sınava bebeğiyle gelmek zorunda kaldığını anlatan 32 yaşındaki Seven, akademisyenlerin bebeğiyle yakından ilgilendikleri için içinin rahat ettiğini belirterek 100 soruyu çözmeye çalıştığını söyledi.

Cemre bebeği kucağına alıp salonu dolaştıran 2 çocuk annesi Meltem Kösterelioğlu, “Benim için de sürpriz oldu. Çok güzel bir deneyim. Çokta özlemişiz. Seve seve bu görevi yapacağız” diye konuştu.
Sınavlara bir 200 öğrencinin girdiğini anlatan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, “Çocuğu olan, engel grubu olan her türlü öğrenciye Amasya ve Amasya Üniversitesinin kapısı açık” şekkinde konuştu. 

Etiketler: Anne, sınav


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