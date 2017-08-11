Sınavsız ikinci üniversite imkanı

Herhangi bir yüksek öğretimde okuyan veya mezun olan kişiler, artık sınava girmeden 2ikinci üniversite olarak kayıt yaptırabiliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İzmir Konak Bürosu da, 2. üniversiteyi düşünenler için hem Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hem de Katip Çelebi Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde stant açtı. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan stantta, ön kayıt başvuruları da yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İzmir Konak Bürosu görevlileri Türkan Turanoğlu ve Ebru Önen ziyaretçilere tek tek bilgi verdi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İzmir Konak Bürosu Şube Müdürü Havva Cangir, "İkinci üniversite kapsamında yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans bölüm/programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları bölümlerden/programlardan aynı alanda olmamak üzere Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sistemi ile öğretim yapan Açıköğretim İktisat, İşletme Fakültelerinin önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler" dedi.