Sınavsız ikinci üniversiteye kimler başvurabilir? Hangi bölümler var?

Öncelikle İkinci Üniversite kapsamında başvuru yapabileceğiniz 3 üniversite var. Bunlar;

-İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

-Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

-Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırılabilecek İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Önlisans ve Lisans programları ise şunlar;

Ön Lisans Programları



1. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi



2.Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği



3.Kültürel Miras ve Turizm



4.Sağlık Kurumları İşletmeciliği



5.Sosyal Hizmetler



6.Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik



Lisans Programları



1.Coğrafya

2.Felsefe

3.Tarih

4-Sosyoloji

5-İşletme

6-İktisat

İstanbul Üniversitesi İkinci Üniversite kapsamı hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ikinciuniversite.istanbul.edu.tr/ikinci-universite/

İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırılabilecek Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Önlisans ve Lisans programları ise şunlar;

Ön Lisans Programları

1.Adalet

2.Bankacılık ve Sigortacılık

3.Çağrı Merkezi Hizmetleri

4.Dış Ticaret

5.Halkla İlişkiler ve Tanıtım

6.İlahiyat

7.İşletme Yönetimi

8.Lojistik

9.Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

10.Reklamcılık

11.Sağlık Kurumları İşletmeciliği

12-İş Sağlığı ve Güvenliği

Lisans Programları

1.Halkla İlişkiler ve Tanıtım

2.İşletme

3.Sosyal Hizmet

4.Sosyoloji

Atatürk Üniversitesi İkinci Üniversite kapsamı hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

http://www.ataaof.edu.tr/IkinciUniversite/IkinciUniversite

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin kayıt yaptırılabilecek önlisans ve lisans programları şunlar;

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

1. Adalet

2. Aşçılık

3. Bankacılık ve Sigortacılık

4. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı **

5. Çağrı Merkezi Hizmetleri

6. Dış Ticaret

7. Emlak ve Emlak Yönetimi

8. Ev İdaresi

9. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

10. Halkla İlişkiler ve Tanıtım

11. İlahiyat

12. İnsan Kaynakları Yönetimi

13. İşletme Yönetimi

14. Kültürel Miras ve Turizm

15. Lojistik

16. Marka İletişimi

17. Medya ve İletişim

18. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

19. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

20. Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

21. Radyo ve Televizyon Programcılığı

22. Sağlık Kurumları İşletmeciliği

23. Sosyal Hizmetler

24. Spor Yönetimi

25. Tarım

26. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik **

27. Turizm ve Otel İşletmeciliği *

28. Turizm ve Seyahat Hizmetleri *

29. Yaşlı Bakımı

30. Yerel Yönetimler

31. Web Tasarımı ve Kodlama

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

1. Felsefe

2. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

3. Sağlık Yönetimi

4. Sosyoloji

5. Tarih

6. Türk Dili ve Edebiyatı

7. Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi Lisans Programları

1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

2. İktisat

3. Kamu Yönetimi

4. Maliye

5. Uluslararası İlişkiler

İşletme Fakültesi Lisans Programları



1. İşletme

2. Konaklama İşletmeciliği ***

3. Uluslararasi Ticaret ve Lojistik Yönetimi

* Bu programlarda zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır.

** Bu programlarda klavye uygulaması bulunmaktadır.

*** Bu programda isteğe bağlı staj uygulaması bulunmaktadır.

Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite kapsamı hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr

Sınavsız İkinci Üniversiteye Kimler Başvurabilecek?

ÖSYM’nin Yüksekögretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde hâlen ögrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,

• Önlisans ögrencileri/mezunları önlisans programlarına,

• Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına,

• Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,

• Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Baskanlıgı’ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar fakülte programlarına başvuru yapabilir.

Sınavsız İkinci Üniversiteye Kimler Başvuramayacak?

Herhangi bir üniversitenin ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında kaydı bulunmayanlar veya bu programlardan herhangi bir şekilde ilişiği kesilenler (kayıt sildirenler vb.)

• ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer almayan herhangi bir ön lisans/lisans programının öğrencisi ya da mezunu olanlar

• YÖK denkliği olmayan yurt dışındaki bir üniversitenin herhangi bir ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında öğrenci ya da mezun olanlar,

• İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin lisans / önlisans programlarından herhangi birinde öğrenci olanlar kayıt olamazlar.

• Herhangi bir üniversitenin lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar, kayıtlı/mezun oldukları aynı programa kayıt olamazlar.

(Örneğin, İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına kayıt yaptıramazlar)

• Ön lisans ögrencileri/mezunları lisans programlarına kayıt olamazlar.

Sınavsız İkinci Üniversitede Askerlik Durumu Ne Olacak?

Bir yükseköğretim programından mezun olan veya halen bir örgün yükseköğretim programında okuyanlardan açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

Örgün öğretim ile birlikte açıköğretim programına kaydolacak erkek öğrencilerin askerlik işlemleri, örgün öğretimdeki statülerine göre yapılacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin açıköğretim programlarına kaydolmaları, askerlik işlemleri ile ilgili herhangi bir hak sağlamayacaktır. Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dahil tüm öğrencilik hizmetinden yararlanacaklardır.

Cem Radış/İHA