Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi, Kaşgar’a bağlı Feyzivat ilçesinde Pekin saatiyle sabah 05.52’de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

Deprem, yer yüzeyinin 8 kilometre altında meydana geldi.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’nın haberinde, yerel hükümetin deprem bölgesine yardım ekipleri gönderdiği belirtildi.

Bölge sakinleri, sarsıntının yaklaşık 20 saniye sürdüğünü, panik halinde evlerini terk ettiklerini aktardı. Öte yandan, aynı bölgede en şiddetlisi 4.6 büyüklüğünde olmak üzere artçı sarsıntılar kaydedildi.

Cenk Özkömür

