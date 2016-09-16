Sincan Belediyesi, pazaryerlerine arabasız olarak giden vatandaşları taşıma sıkıntısından kurtardı. Pazar servisi uygulamasıyla sağlıklı ve konforlu alışveriş imkanı sağlayan Sincan Belediyesi, vatandaşların pazar yükünü hafifletti. Sincanlılar ücretsiz pazar servisi sayesinde evlerine kadar bırakılıyor. Uygulama vatandaşların özellikle de kadınların büyük takdirini topluyor. Olumsuz hava şartlarında bile pazar alışverişi yapma imkanı bulan Sincanlılar, rahat ve konforlu hizmeti için Sincan Belediyesine teşekkür etti.

Pazar servisi uygulamasıyla vatandaşlar belirlenen güzergahlardan evlerine kadar bırakılıyor. Ücretsiz pazar servis araçları, 10.00 ile 20.00 arasında şehir genelindeki tüm pazar yerlerinde Sincanlılara hizmet veriyor. Uygulama sayesinde vatandaşlar çocuklarıyla birlikte pazar alışverişinin rahatlığını yaşarken, poşet taşıma derdini de düşünmemiş oluyor.

Ücretsiz servis hizmetinden faydalanan vatandaşlar rahat ve konforlu hizmetin keyfini çıkarıyor. Pazar alışverişini yapıp evine gitmek için pazar servis aracını kullan kadınlar “Sincan Belediyesinin uygulamasından önce pazara gitmek ayrı dert onca yükle tekrar eve dönmek ayrı bir dert olurdu. Şimdi servisler sayesinde pazarın yükünü taşımaktan kurtulduk. Belediyemize hizmetleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, “Vatandaşlarımızın özellikle de hanımların pazar yükünü hafifletmek, pazar alışverişlerinde onlara yardımcı olmak amacıyla ücretsiz pazar servisi araçlarımızı hizmete sunduk. Uygulama sayesinde vatandaşlarımız aileleriyle birlikte pazar alışverişlerini yapabiliyor” dedi.

Başkan Tuna, vatandaşların daha mutlu ve daha huzurlu bir hayat yaşaması için belediyenin imkanları ölçüsünde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.