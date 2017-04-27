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Sincar’da teröristler, evlere gizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak’ta Sincar Dağı ve Suriye’nin Karakoç bölgesine düzenlediği hava harekatında 100’ün üzerinde teröristin öldürüldüğü öğrenildi. Büyük darbe alan terör örgütünün geride kalanlarının ise sivil halkı kalkan yapıp evlerine gizlendiği ileri sürüldü.

Sincarda teröristler, evlere gizlendi

27 Nisan 2017 16:31

İstihbarat ve çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre, Sincar ve Karakoç bölgesinde terör örgütü PKK’nın eğitim kamplarının olduğu tespit edilen bölgeye TSK’nın düzenlediği hava saldırısında, aralarında örgütün üst düzey eğitim verenlerinde olduğu 100’ün üzerinde teröristin öldürüldüğü öğrenildi. Hava harekatı sonrası bölgeden kaçan bazı PKK’lıların, sivil halkın arasına karışıp evlerine yerleştiği onları kalkan olarak kullandığı ve diğer örgüt üyelerini de eğitim kamplarının bulunduğu yere gitmemeleri konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Terör örgütü PKK’lıların, Kandil’e 100’ün üzerinde kayıp verdiklerini ilettikleri ve zor durumda bulunduklarını aktardığı öğrenildi. Kandil’den talimat alan PKK’lıların, yeni bir saldırı ihtimaline karşı kamplarda internet ve iletişim araçlarının kullanıldığı binalardan uzak durulması talimatını aldıkları ileri sürüldü.
Örgüt kampları eğitim alan bazı teröristlerin ise örgütten kaçtığı iddia edildi. 

Etiketler: Sincar, terörist


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