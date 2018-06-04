Diğer
Kategoriler

Sincar’daki askeri üs hakkında açıklama

ABD öncülüğünde DEAŞ karşıtı Koalisyon Güçleri Basın Ofisi, Musul’daki ABD askerlerinin görevinin DEAŞ ile mücadele olduğunu açıkladı.

Sincardaki askeri üs hakkında açıklama

04 Haziran 2018 19:06

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öncülüğündeki DEAŞ karşıtı Koalisyon Güçleri Basın Ofisi Koalisyon Sözcüsü Albay Thomas Veale, son günlerde ABD’nin Sincar’da askeri üs kurduğu iddialarına açıklık getirdi. Basın toplantısı düzenleyen Veale, Musul kentinde faaliyet gösteren ABD askerlerinin görevinin DEAŞ karşıtı mücadeleye destek vermek olduğunu söyledi. Veale, ABD askerlerinin Suriye sınırlarındaki terör örgütü DEAŞ’tan geriye kalan militanları temizlemek için Irak ile koordinasyon halinde çalıştıklarını belirtti. Ne ABD’nin ne de Koalisyon Güçleri’nin kalıcı bir üs çabası olmadığını vurgulayan Veale, “Bölgede bulunan karargahların çoğu geçicidir. Bunlar DEAŞ ile mücadele amaçlı oluşturuldu” dedi. 

Veale, ABD askerlerinin bölgede bulunma amacının Haşdi Şabi güçlerinin Irak topraklarından Suriye topraklarına uzanmasını engellemek olduğu iddialarını yalanladı. 

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Bağdat ile Erbil arasındaki tartışmalı bölgeler arasında yer alan Musul iline bağlı Sincar bölgesinde bir askeri üs kuracağına dair haberler yayınlanmıştı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç