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Sinema salonunda korkutan yangın

Batman’da bir sinema salonunda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın korkuya neden oldu. Tüm binayı saran yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada büyük hasar oluştu.

Sinema salonunda korkutan yangın

30 Ocak 2017 16:28

Yangın, Batman Belediyesine ait Yılmaz Güney Sineması’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden sinema salonundaki vatandaşlar, kendilerini dışarıya atarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve tedbir amaçlı ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler, hızla büyüyen ve tüm binayı saran yangını, yoğun bir çaba sonucu söndürdü.

Can kaybının olmadığı yangın yüzünden binada büyük hasar oluştu. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Mehmet Şükrü Yıldırım

Etiketler: Sinema salonu, yangın


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