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Sinema severleri sevindiren uygulama: ‘Askıda Bilet’

Anadolu Üniversitesi Palto Film Günleri kapsamında yürütülen ‘Askıda Bilet Uygulaması’ ile ekonomik zorluk çeken sinemaseverler rahatlıkla gösterimdeki filmleri izleyebiliyor.

Sinema severleri sevindiren uygulama: Askıda Bilet

21 Aralık 2016 13:37
Sinema severleri sevindiren uygulama: ‘Askıda Bilet’ - Tıkla İzle

İsmini, aslen Gogol’un Palto hikayesinden sureten ise düzenlenme aralığı olan kış mevsiminden alan Anadolu Üniversitesi Palto Film Günleri 19 Aralık Pazartesi günü başladı. Yunus Emre Yerleşkesi’nde bulunan Sinema Anadolu’da 10’uncu kez Eskişehirli sinemaseverlerle buluşan festivalde 13 film gösterime sunulacak. Palto Film Festivali kapsamında yürütülen ‘Askıda Bilet Uygulaması’ projesi ile de maddi olanağı olmayan öğrenciler ve sinemaseverler, gişeden biletlerini ücretsiz olarak temin ederek festival filmlerini rahatça izleme şansı elde ediyor. İlk filmden itibaren geçerli olan uygulamada sinemaseverler bilet alırken bir biletin daha parasını ödeyerek ’askıya’ bırakıyor ve böylece daha fazla kişinin filmlerle buluşmasını sağlıyor.

“HEM BİZ HEM DE SEYİRCİLER ASKIYA BİLET BIRAKIYORLAR”

Palto Film Festivali kapsamında yürütülen ‘Askıda Bilet Uygulaması’ hakkında bilgiler veren festival organizasyon ekibinden Taylan Özgür Akçam, festival kapsamında 6 tane seçkilerinin olduğunu söyledi. Uygulama ile daha fazla kişinin filmlerle buluştuğunu ifade eden Akçam, “Palto Film Festivali kapsamında Yerli Sinema, Cannes Seçkisi, Dünya Festivalleri, Özel Gösterim, Animasyon ve Gece Yarısı Kuşaklarımız var. Toplamda 13 film göstereceğiz. 6 gün boyunca filmlerle Eskişehir’i ısıtacağız. Burada ekonomik zorluk çeken sinemaseverler ‘Askıda bilet var mı?’ diye soruyor. Varsa eğer onu kişiye veriyoruz. Onun öncesinde hem biz kendimiz bilet bırakıyoruz askıya hem de seyirci olarak gelenler de askıda bilet bırakıyorlar. Oradan diğer sinemaseverler gelip alıyorlar ve keyiflice sinemasını izliyor” dedi.

"İSTEYEN HERKES ASKIYA BİLET BIRAKABİLİYOR"

Palto Film Günleri’nin organizasyonunda yer alan İletişim Bilimleri Fakültesi mezunu Mesut Tasasız ise ‘Askıda Bilet Uygulaması’ ile alakalı şunları dile getirdi:

“Askıda bilet uygulamasını ‘Her şeye rağmen sinema’ anlayışıyla başlattık. Bilet ücretini karşılayamayan öğrencilere veya sinemaseverler için. Biz de öğrenci olduk. Ben bir festivaldeki tüm filmlere harçlığımdan bir şeyler ayırarak girebildiğimi hatırlamıyorum. Bazı filmlere gidemiyordum, ama gişedeki arkadaşlardan isterdim. Biz de ‘Askıda Bilet Uygulaması’ yapıyoruz ve gelen 1 bilet kendisine alıyor isterse de 1 bilet askıya bırakıyor. Gelen ve ‘Askıda bilet var mı?’ diye soran arkadaşlara bedelsiz bir şekilde istediği filme dair bileti hediye ediyoruz.”

"BU UYGULAMA ÖĞRENCİLERİ VE SİNEMASEVERLERİ FİLME ÇEKİYOR"

‘Askıda Bilet Uygulaması’ndan yararlanan Anadolu Üniversitesi öğrencisi Turgut Barut ise, “Belki de Palto Film Festivali’nin en öğrenci tarafı bu uygulama. Çünkü Palto, bir öğrenci oluşumundan doğan bir festival. Askıda bilet olması, bildiğiniz gibi herkes öğrencilik döneminde maddi olarak sıkıntılar yaşıyor. Bir yönden filme gelmek isteyip de gelememe durumu olan sinemaseverleri biraz daha filme çekiyor. Biraz daha festivalin ve filmin ortamına kişiyi dahil ediyor. O açıdan öğrenci düzeyinde çok önemli ve verimli bir uygulama oluyor. Askıda birçok bilet oluyor ve birçok insan bundan yararlanıp filme geliyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Palto Film Festivali, 24 Aralık Cumartesi gününe kadar sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek.

(Kadir Arslan - Mustafa Kaplan / İHA)

Etiketler: Anadolu Üniversitesi Palto Film Günleri, Gogol, Mesut Tasasız


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