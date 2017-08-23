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Sinemacılar Eylül Ayında İstanbul'da!

70. Cannes Film Festivali’nde Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte kısa film gösterimleri gerçekleştirerek yurtdışında ülkemizi temsil eden, Uluslararası KısaKes Kısa Film Festivali, bu sene de sektörün önde gelenleri ile sinemaseverleri buluşturuyor.

Sinemacılar Eylül Ayında İstanbulda!

23 Ağustos 2017 10:57

25-30 Eylül tarihlerinde Feriye Sineması’nda düzenlenecek festivalde bu sene; Gökhan Tiryaki, Sydney Levine, Bronwyn Cornelius gibi isimler ustalık sınıfları ve atölyeler düzenlenecek. Ayrıca katılımcılar için düzenlenen çeşitli etkinlikler ve özel gösterimler de olacak.

Festival ayrıca ulusal ve uluslararası çapta tüm lise öğrencilerinin katılabildiği ve BAU Sinema Bölümü’nden çeşitli burslar aldığı “liselilerarası” ve “lisevizyon” kategorilerinde yarışmalar düzenleyerek gençlerin hayallerine ortak oluyor. Kazanan filmler ise dünyanın önde gelen pek çok film festivalinde yer alıyor. Festival ile ilgili detayları www.kisakes.org adresinden takip edebilirsiniz.

Etiketler: 70. Cannes Film Festivali, Bahçeşehir Üniversitesi, Cannes Film Festivali, film, kısa film yarışması, KısaKes Kısa Film Festivali, Sinema, Uluslararası KısaKes Kısa Film Festivali


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