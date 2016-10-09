Lüleburgaz’da 30 yıldır televizyon tamiri yapan Can Birol, LCD televizyonların çıkmasıyla işlerde yıldan yıla düşüş yaşandığını söyledi. Mesleğe başlama hikayesini anlatan Birol, "56 yaşında evli ve 4 çocuk babasıyım. Ailemi bu işle geçindiriyorum. Bu mesleğe çırak olarak Erkan Saraçoğlu’nun yanında başladım. 1985 yılında kendi dükkanımı açtım. Aslında mesleğe sinemacı olarak başladım. Babam sinemacıydı. Birçok yerde sinema gösterimi yaptık. Sinemadan sonra elektroniğe merak saldım. Mesleğimi severek yapıyorum" diye konuştu.

"LCD televizyonlar çıkınca vatandaşlar tüplü televizyonları tercih etmemeye başladı"

LCD televizyonların işleri etkilediğini ifade eden Birol, "2004 yılına kadar televizyon tamir işleri güzeldi. Televizyon tamirciliği popüler bir meslekti. LCD televizyonlar çıktığında işlerde yıldan yıla düşüş yaşandı. LCD televizyonlar çıkınca vatandaşlar tüplü televizyonları tercih etmemeye başladı. Tüplü televizyonlar bozulsa bile vatandaş ‘100 TL buna vereceğime her ay bu parayı verip LCD televizyon alırım’ diyor. Taksitle televizyon alınması da işleri etkiledi. Biz peşin çalışıyoruz. Dolar ile parça aldığımızdan dolayı nakit çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaş peşin yerine taksitli televizyona yöneliyor"

LCD televizyonlardan bahseden Birol, "Tüplü bir televizyonun +Haste trafosu ucuz bir şey değil, bunun üzerine bir de işçilik eklenince vatandaş peşin yerine taksili televizyona yöneliyor. Vatandaşların anlayamadığı bir şey var, LCD alıyorsun 2 sene garantisi var, 2 sene sonra bozulursa televizyonu atmak zorunda. Çünkü parça yok. Parça olsa bile çok pahalı" dedi.

"Meslek yavaş yavaş bitiyor"

Mesleğe çırak yetişmediğini söyleyen Birol, "Meslek yavaş yavaş bitiyor. Yeni çırak yetişmiyor. Gelen çıraklar 2-3 gün çalışıyor sonra bir daha gelmiyor. Bizden sonrası yok. Şu anda kira ve evin geçimini uydu antenleri ve merkezi sistemle sağlıyoruz. Yeri geliyor siftah yapamadan dükkanı kapatıyorum" ifadelerini kullandı.

Teknolojinin hızla ilerlediğini aktaran Birol, "İnsanlar televizyonları tamire bırakıyorlar fakat geri almıyorlar. Bir de teknoloji çok hızla ilerliyor. Biz şimdi kendi çapımızda teknolojiyi takip ediyoruz" şeklinde konuştu

Kaner Akaner