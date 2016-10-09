Diğer
Kategoriler

Sinemacılıktan televizyon tamirciliğine

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 30 yıldır televizyon tamiri yapan Can Birol, mesleğe sinemacı olarak başladığını daha sonra elektroniğe merak sardığı için televizyon tamir ettiğini söyledi.

Sinemacılıktan televizyon tamirciliğine

09 Ekim 2016 09:51

Lüleburgaz’da 30 yıldır televizyon tamiri yapan Can Birol, LCD televizyonların çıkmasıyla işlerde yıldan yıla düşüş yaşandığını söyledi. Mesleğe başlama hikayesini anlatan Birol, "56 yaşında evli ve 4 çocuk babasıyım. Ailemi bu işle geçindiriyorum. Bu mesleğe çırak olarak Erkan Saraçoğlu’nun yanında başladım. 1985 yılında kendi dükkanımı açtım. Aslında mesleğe sinemacı olarak başladım. Babam sinemacıydı. Birçok yerde sinema gösterimi yaptık. Sinemadan sonra elektroniğe merak saldım. Mesleğimi severek yapıyorum" diye konuştu.

"LCD televizyonlar çıkınca vatandaşlar tüplü televizyonları tercih etmemeye başladı"
LCD televizyonların işleri etkilediğini ifade eden Birol, "2004 yılına kadar televizyon tamir işleri güzeldi. Televizyon tamirciliği popüler bir meslekti. LCD televizyonlar çıktığında işlerde yıldan yıla düşüş yaşandı. LCD televizyonlar çıkınca vatandaşlar tüplü televizyonları tercih etmemeye başladı. Tüplü televizyonlar bozulsa bile vatandaş ‘100 TL buna vereceğime her ay bu parayı verip LCD televizyon alırım’ diyor. Taksitle televizyon alınması da işleri etkiledi. Biz peşin çalışıyoruz. Dolar ile parça aldığımızdan dolayı nakit çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaş peşin yerine taksitli televizyona yöneliyor"
LCD televizyonlardan bahseden Birol, "Tüplü bir televizyonun +Haste trafosu ucuz bir şey değil, bunun üzerine bir de işçilik eklenince vatandaş peşin yerine taksili televizyona yöneliyor. Vatandaşların anlayamadığı bir şey var, LCD alıyorsun 2 sene garantisi var, 2 sene sonra bozulursa televizyonu atmak zorunda. Çünkü parça yok. Parça olsa bile çok pahalı" dedi.

"Meslek yavaş yavaş bitiyor"
Mesleğe çırak yetişmediğini söyleyen Birol, "Meslek yavaş yavaş bitiyor. Yeni çırak yetişmiyor. Gelen çıraklar 2-3 gün çalışıyor sonra bir daha gelmiyor. Bizden sonrası yok. Şu anda kira ve evin geçimini uydu antenleri ve merkezi sistemle sağlıyoruz. Yeri geliyor siftah yapamadan dükkanı kapatıyorum" ifadelerini kullandı.
Teknolojinin hızla ilerlediğini aktaran Birol, "İnsanlar televizyonları tamire bırakıyorlar fakat geri almıyorlar. Bir de teknoloji çok hızla ilerliyor. Biz şimdi kendi çapımızda teknolojiyi takip ediyoruz" şeklinde konuştu 

Kaner Akaner

Etiketler: kırklareli, ssinemacılık, Televizyon tamirciliği


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!