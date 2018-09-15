Singapur Grand Prix'i başladı

Singapur'da düzenlenen son 4 yarışta 3 kez mutlu sona ulaşan Mercedes-AMG Petronas, bir kez daha iki pilotuyla podyumda yer almak istiyor. Marina Bay Pisti'nde daha önce 3 kez kazanan Lewis Hamilton, yeni bir zaferle pilotlar sıralaması liderliğini korumaya çalışacak. Valtteri Bottas ise sezonun kendisi adına ilk birinciliği için mücadele edecek.

Formula 1'de 2018'in 15. yarışı olan Singapur Grand Prix'i heyecanı dün (Cuma) başladı. Toplam 61 turdan oluşan, 308,828 km'lik yarışa takımlar çok iddialı geliyorlar. Singapur'da daha önce 3 kez mutlu sona ulaşan Lewis Hamilton, yeni bir galibiyetle şampiyona liderliğini korumak istiyor. Valtteri Bottas ise bu sezon ilk birinciliğini elde etmek için mücadele edecek.

LİDER MERCEDES-AMG PETRONAS

Singapur Grand Prix'i öncesinde Mercedes-AMG Petronas 415 puanla markalar sıralamasında liderlik koltuğunu elinde tutarken, Hamilton da 256 puanla pilotlar sıralamasında ilk basamakta yer alıyor. Bottas ise 159 puanla aynı sıralamada dördüncü sırada bulunuyor.

İtalya'da elde ettikleri sonucun, yorulmadan aracı geliştirmek için çalışan tüm ekip çalışanları için harika bir hediye olduğunu dile getiren Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff, “Spa'daki yenilgiden sonra Monza'daki yarışın bizim için yeni ve zorlu bir mücadele olacağını biliyorduk. Ve bu yarışı harika bir ekip çalışması ve bireysel yeteneklerin bir araya gelmesiyle istediğimiz gibi sonuçlandırdık. Sıra şimdi Singapur'da. Kısa düzlükler, yavaş ve dar virajlar ve hafif engebeli yapısı, Marina Bay Cadde Pisti'ni takvimin en zor pistlerinden biri haline getiriyor. 2015'te bu pistte son yılların en acı verici tecrübelerinden birini yaşadık. Geçen sene ise 3. çizgiden başladığımız yarışta araçlarımız birinci ve üçüncü oldu. Singapur, kağıt üstünde Ferrari'nin favori gözüktüğü bir pist. Ama bu sene gördük ki mücadele çok yakın ve tahminler çoğu zaman tutmuyor. Bu yarışla ilgili garanti edebileceğimiz tek şey, ışıklar altında hem televizyon başında hem de yerinden izleyecekler için harika bir şov olacağı. Takımlar için ise sıcaklık ve nem çok zorlayıcı olacak. Biliyoruz ki artık şampiyonadaki inanılmaz mücadelede son dönemeçlere giriyoruz. Ve arkamızda Brackley ve Brixworth'dan gelen enerjiyi hissediyoruz. Takımdaki herkes, tarihimizin en zorlu sezonlarından birinde mücadele ettiğimizin farkında. Dolayısıyla da herkes çifte şampiyonluk için elinden gelen her şeyi yapıyor” dedi.

PROGRAM (Türkiye saati ile)

15 Eylül 2018 Cumartesi

13.00 - 14.00 3. Antrenman Turu

16.00 - 17.00 Sıralama Turları

16 Eylül 2018 Pazar

15.10 Singapur Grand Prix