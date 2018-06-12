Singapur’da tarihi zirve

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un arasında uzun süredir devam eden siyasi gerilim sona erdi. Trump ve Kim arasındaki tarihi zirve Türkiye saatiyle saat 04.00’da Singapur’un Sentosa Adası'nda gerçekleşti. Liderler, yaklaşık 40 dakikalık baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katıldı. Görüşmelerin sonrasında düzenlenen çalışma yemeğinin ardından Kuzey Kore ve ABD liderleri basın toplantısı düzenleyerek kapsamlı bir anlaşmaya imza attı.

"Süreci çok hızlı bir şekilde başlatacağız"

Anlaşmanın imza töreninde konuşan Trump, görüşmenin çok iyi geçtiğini ifade ederek “Çok büyük bir sorunu çözeceğiz. Bunu tüm dünya için yapacağız. Son derece özel bağ kurduk, insanlar etkilenecek ve mutlu olacaklar. Herkesin hayal edilenden büyük bir sonuç elde ettik. Süreci kısa süre içinde başlatacağız” dedi. Son derece kapsamlı bir belgeye imza attıklarını söyleyen Trump, iki tarafın da bu olumlu gelişmelerden etkileneceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore liderini Beyaz Saray'a davet edeceğini ve nükleer silahtan arınma sürecinin hızlı bir şekilde başlayacağını ifade etti.

Kuzey Kore garanti verdi

İki lider düzenledikleri basın toplantısında el sıkıştıktan sonra anlaşmayı imzaladı. Kuzey Kore, imzaladığı belgeyle nükleer silahlardan tamamen vazgeçtiğini taahhüt etmiş oldu. Anlaşmayla birlikte Kore Yarımadası'nda kalıcı ve istikrarlı bir barış inşa edileceği ifade edildi.

Çalışma yemeği menüsü ilgi çekti

Tarihi zirvede merak edilen konulardan biri de liderlerin çalışma yemeği menüsü oldu. Her iki tarafında kültürüne uygun yemek menüsünde Karides kokteyl ve avokado salatası, taze ahtapotlu yeşil mango salatası, fırında kremalı patates, biftek ve Kore yemeği kızarmış pirinçli tatlı-ekşi soslu et yer aldı. Tatlı menüsünde de vanilyalı dondurma olduğu belirtildi.