Dünya ve Türkiye pazarında önemli yeri olan Singer'in Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Sinem Kınran Parlak, bu görevine ek olarak Ekim 2016 tarihi itibari ile markanın SVP Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Bölgeleri Ticaret Pazarlama Direktörlüğü görevini de yerine getireceği açıklandı.

Yapılan açıklamada Singer'in Türkiye'de gösterdiği yüzde 95'lik pazar payı başarısında büyük katkısı olan Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak, halen yürütmekte bu olduğu görevinin yanı sıra SVP Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Bölgelerinden Sorumlu Ticaret Pazarlama Direktörlüğü görevini de üstlendiği, 2004 yılından bu yana Singer bünyesinde görev alan ve 1 Ekim 2016 tarihinde yeni görevine başlayacak olan Parlak, bundan böyle mevcut pazarlarda en iyi pazarlama uygulamalarını gerçekleştirmek üzere tüm genel müdürler ile birlikte çalışacağı açıklandı.

