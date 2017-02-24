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Sınıf kapısının kolu öğrencinin koluna saplandı

Aydın Efeler ilçesinde zil çalınca teneffüse çıkmak isteyen öğrencilerin oluşturduğu kalabalıkta sınıf kapısının kolu bir öğrencinin koluna sapladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kurtarma ekiplerinin yardımı ile ilkokul öğrencisi sınıfın kapısı ile hastaneye kaldırıldı.

Sınıf kapısının kolu öğrencinin koluna saplandı

24 Şubat 2017 12:46

Olay sabah saatlerinde Efeler İlçe Merkezi Ticaret Odası İlkokulunda meydana geldi. Deprem, yangın ve acil durumlarda çıkışın kolay olması için sınıflardaki kapıların dışa açıldığı okulda aynı anda sınıftan teneffüse çıkmak isteyen öğrenciler ilginç bir kazaya neden oldu. Edinilen bilgiye göre, okuldaki sınıflardan birinde eğitim gören Efe K. isimli öğrenci zil çalınca sınıftan çıkmak istediği anda bir anda sağ kolu sınıf kapısının koluna takıldı. İddiaya göre bu sırada kapıda oluşan izdihamda minik efenin koluna, kapının kolu olduğu gibi saplandı.

İTFAİYE EKİPLERİ OPERASYON YAPTI

Olaydan okul görevlileri hemen 112 Acil Servis’e arayarak yardım istedi. Okula gelen sağlık görevlileri öğrencinin bulunduğu ortamda koluna saplanan kapı kolunu çıkarmayı riskli bulunca Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede okula gelen itfaiyeye ait tam donanımlı kurtarma ekibi, başarılı bir şekilde kapıyı olduğu yerde kesip kasasından da çıkararak öğrenciyi koluna saplanan kapı ile ambulansa taşıdı.

Sağlık ekiplerinin bir yandan itfaiye ekiplerinin diğer yandan müdahale ettiği olayda minik Efe hastaneye kaldırıldı. Hastane ortamında yapılan operasyon ile kapı kolu kolundan çıkarılan minik Efe ameliyata alındı.

İbrahim Kılınç

Etiketler: aydın, itfaiye, kol, sınıf kapısı


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