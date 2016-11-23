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Sınıfında yabancı öğrenci bulunan öğretmenlere eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliği ile öğretmenlere yabancı uyruklu öğrencilere tutum, davranış ve yaklaşımları konusunda eğitim veriliyor.


23 Kasım 2016 16:12

81 ilden seçilen 500 rehber öğretmene ‘kapsayıcı eğitim’ konulu eğitici eğitimi veriliyor. Verilen bu eğitimle sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan yaklaşık 25 bin öğretmenin göçmen öğrencilerin eğitimlerinde tutum, davranış, bilgi, beceri ve yaklaşımlarına ilişkin gelişimleri sağlanacak. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Antalya’da farklı üniversitelerden 74 akademisyen tarafından 84 saat uygulanan ve 21 Kasım’da başlayan eğitim, 2 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Programın açılışında konuşan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin, Türkiye’ye gelen göçmenleri yabancı değil ‘misafir’ olarak kabul ettiklerini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında diğer öğrencilerle birlikte eğitim alan Suriyeli öğrencilerin eğitime entegre olmasının amaçlandığını bildirdi. Eğitim programının öneminden bahseden Aktekin, “Eğitim, farklılıkları bulunan gruplara ancak ‘birlikte eğitim’ anlayışıyla yapılması gerekiyor. Başta Suriyeli mültecilere yönelik geçici olarak düşünülen politikalar artık değişiyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm çalışmalarımızda ülkemizdeki öğrenciler ile birlikte misafir öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için de aynı ciddiyetle çalışmalar yapılıyor. Türkiye olarak 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen ile birlikte 3 milyondan fazla Suriyeli'ye ve 150 binden fazla Suriyeli öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

500 rehber öğretmene eğitim
UNICEF’le devam eden işbirliği çerçevesinde Kasım ayında 81 ilden seçilmiş 500 rehber öğretmenin eğitileceğini ve bunlar aracılığıyla sınıfında yabancı öğrenci bulunan yaklaşık 25 bin öğretmene eğitim verileceğini bildiren Aktekin, şu bilgileri paylaştı:
“Eğitimde ilk olarak öğretmenlerin yabancı uyruklu öğrencilerin mevcut şartları ve içinden geçtikleri süreçlerle ilgili farkındalıklarını arttırmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Ardından programda kapsayıcı eğitimin kavramsal çerçevesi, kapsayıcı eğitim için nasıl bir okul ve eğitim ortamının oluşturulması gerektiği, öğretmenlerin yabancı uyruklu öğrencilere pedagojik anlamda nasıl destek olabileceği, bu öğrencileri nasıl değerlendirebileceği, öğrencilerle etkin iletişim kurma yolları ile psiko-sosyal anlamda öğrencilere nasıl destek sağlanabileceği konuları kapsamaktadır. Bu sürece ek olarak katılımcılara yetişkin eğitiminin etkin bir şekilde nasıl verilmesi gerektiğine yönelik bir eğitim de verilecek.”
 


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