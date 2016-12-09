Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Sınıfta korkunç kaza: Öğrencinin üzerine dolap devrildi

Sınıfta korkunç kaza: Öğrencinin üzerine dolap devrildi

Karaman’da sınıfta oynarken üzerine sınıftaki dolap devrilen kız öğrenci ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sınıfta korkunç kaza: Öğrencinin üzerine dolap devrildi

09 Aralık 2016 18:40

Olay, öğle saatlerinde Şeyh Edebali Mahallesi’nde bulunan bir ilkokulda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki L.T. isimli kız çocuğu teneffüs arasında sınıfında oynarken bir anda sınıftaki 1.5 metre yüksekliğindeki dolap üzerine düştü. Öğrencinin kıpırdamadan dolabın altında yattığını gören öğretmenler hemen sağlık ekibinden yardım istedi. Dolabın altından çıkarılan kız çocuğu ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen kız çocuğu ameliyata alındı. Polis, olayın meydana geldiği sınıfta incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler: Karaman, Sınıfta kaza


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç