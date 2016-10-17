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Sınır bölgesinde köylüler tedirgin

Gürcistan sınırından Türkiye’ye kaçak yollardan geçen göçmen sayısı 1 haftada 25’i buldu. Köylüler sınır hattında güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istiyor.

Sınır bölgesinde köylüler tedirgin

17 Ekim 2016 16:18

Ardahan’ın Posof ilçesi Gürcistan sınırı bölgesinde Türkiye’ye kaçak yollardan giren mülteciler köylüleri korkuttu. Derindere köylüleri yaklaşık 10 gün içerisinde 25 mültecinin Gürcistan sınırından Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yaptıklarını söyleyerek, korkup, tedirgin olduklarını belirtti. Telefon hatlarının da çekmediğini dile getiren köylüler, jandarmaya veya yetkililere bilgi veremediklerini söyledi.

"Yedirip çay içiriyor, jandarmaya teslim ediyoruz"
Derindere Köyü Muhtarı Yılmaz Şimşek, "Gürcistan sınırında olan bir köyde oturduğumuz için sınırdan günlük 4, 5 kişi geliyor. Ama PKK, ama göçmen, İranlı, Suriyeli bunları tanımıyoruz. Buraya geldikleri zaman da insanlar korkuyorlar. Gece geliyorlar, gündüz geliyorlar, geldikleri saat belli değil, köylülerimiz panikleyip korkuyorlar. Bunun bir çaresine bakılmasını devletimizden istiyoruz. Buraya gelenlere yemek yedirip çay içiriyor, jandarmayı arayarak jandarmaya teslim ediyoruz. İyilik gösterdiğimiz için de günlük geliyorlar. Sütoluk köyü ile Derindere köyü üzerinde bulunan dağdan gelerek ormanlık alana giriyorlar. Çocuklarımız telefon şebekesi olmadığı için mültecileri gördükleri zaman bize bilgi veremiyorlar. Telefon şebekesi 2 yıl öncesinde kuruldu, her şeyi tamam fakat sadece şifre yüklenmesi gerekiyor. Bu konuda Vali başta olmak üzere Kaymakama da gittik, gereken yerlere de bildirdik ama telefonlarımız açılmadı. Açılmamasının nedeni nedir? Bunu devlet yapmamış, bunu özel şirket yapmış, ama emek vererek yapıldı, neden şifre yüklenmiyor. Bizde bu durumda mağduruz. Çocuklarımız hayvanlarımızı otlatıyor ve panikle terör geldi, zenciler geldi diye köye geliyorlar. Tanımıyorlar kim olduğunu, yabancı insan diye konuşmuyorlar.

"Telefonlar çekmediği için de bilgi veremiyoruz"
Köylülerden Şemistan Boy, "Bundan 20 gün önce Gürcistan sınırından 10 kişilik mülteci geldi. Dağdaki otumu getirmek için gittiğimde on kişinin orada olduğunu ve ısınmak için benim otumu da yaktıklarını gördüm. 10 mülteciyi alıp getirerek jandarmaya teslim ettim. Bundan 2 gün önce de sabah erkenden kalktım ve 4 kişinin çayırlardan köye doğru geldiklerini gördüm. Mültecilerle konuşmaya çalıştım ve onlar konuşmadılar. Daha sonra evime getirerek yemek yedirdikten sonra jandarmaya haber verdim. Köyümüz bu konuda tedirgin. Şimdi gelen mülteciler silahsız geliyorlar fakat yarın silahlı da gelebilirler. Köyümüzde telefonlar çekmiyor ve köyümüz sınıra yakın ve Gürcistan’la sınır bir köy. Telefonlar çekmediği için de bilgi veremiyoruz" şeklinde konuştu.

Ardahan Valisi İbrahim Özefe, konuya ilişin olarak İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür girişimlerin olduğunu belirterek, güvenlik güçlerinin sınır hattında gerekli önlemleri aldığını söyledi.

Olgun Yıldız

Etiketler: ardahan, sınır bölgesi


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