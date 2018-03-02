Sınır ihlali yapan Yunan askerleri tutuklandı

54. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı ‘Hudut Kartalları’ tarafından dün gözaltına alınan 2 Yunanlı rütbeli personel, kimlik tespitleri ve işlemlerinin ardından Edirne İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Jandarma Alay Komutanlığında tutulan Yunanlı askerlerin sorguları sürüyor. Edirne Valiliği konu ile ilgili detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını, söz konusu durumu İç ve Dışişleri Bakanlığına bildirerek, uygulanacak prosedürlerin daha sonra açıklanacağını belirtti.

Yunanlı askerler sınır ihlalinden tutuklandı

Edirne’de 54. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı 'Hudut Kartalları’ tarafından sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 rütbeli Yunan askeri tutuklandı.

Edirne Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan Yunan askerleri, ‘1. derece askeri yasak bölge ihlali’, ‘ülkeye illegal giriş, ‘delilleri karartma’, ‘Türkiye’de ikamet bulunmama’ ve ‘kaçma şüpheleri’ nedeniyle tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. Edirne Adliyesi’nde alınan tutuklama kararının ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine getirilen Yunanlı askerler, adliyeye ve hastaneye geniş çaplı güvenlik önlemleri altında binaların arka girişlerinden sokuldu. Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından askerler bina garajı içerisinde jandarma aracına bindirilerek, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.

Yunanistan'ın Kastanies Karakolunda görev yaptıkları öğrenilen Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis’in tercümanlıklarını yapmak için kente gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen tercümen, söz konusu askerlerin sınır devriyesi sırasında yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını şaşırıp Türkiye tarafına geçtiğini söyledi. Askerlerin henüz ailelerinin dahi haberleri olmadığını dile getiren tercüman, bir yanlış anlaşılma yaşandığını belirtti..

Koray Ustabaşı