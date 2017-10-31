Sınır kapısı Irak’a devredildi, askerler tatbikat alanına döndü

Türkiye’nin Irak sınırında bulunan Şırnak’ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı’nın karşısındaki Peşmerge kontrolündeki Halil İbrahim Sınır Kapısı, Irak merkezi yönetimine teslim edildi. Gümrük sahasında gerçekleştirilen devir teslim törenine, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve Irak Genelkurmay Başkanı Osman Al Ganimi katıldı. Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkının karşısındaki alanda başlatılan tatbikata katılan Türk ve Irak askerleri de, sabah saatlerinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış yaparak, Türk ve Irak bayraklarıyla Habur Sınır Kapısı üzerinden Halil İbrahim Gümrük Kapısı’na geldi. Irak askerleri, devir teslimin ardından sevinç gösterileri yaptı. Türk ve Irak askerleri, daha sonra tatbikat alanına döndü. Devir teslim nedeniyle araç çıkışlarına kapatılan sınır kapısı ise bir süre sonra açıldı.

Ayaz Müldür